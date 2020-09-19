宵禁未能伴妻生B　經理懊悔

【本報訊】本案四名被告中，兩名沒出手而在附近把風的餐廳經理被裁定罪成。裁判官林子勤昨時指兩人對法律無知，「以為自己冇落手就冇犯法」，判入獄三個月。兩被告早前已還柙50天，其後獲准保釋，但其中一人因需守宵禁令，三個月前無法在醫院陪伴妻子臨盆，昨須再次與家人分離。

兩名罪成判囚的被告分別是22歲李炳希及25歲利子恒，李被捕後接受警誡：「見到有個叫『大隻』嘅男人打緊人，我咪跑過去睇吓有冇嘢幫手。」利則說：「我朋友走過去打嗰個人，我冇份打，我只係企喺旁邊，之後我睇下有冇警察，之後有警察，我就叫佢哋走。」林官認為，兩人雖沒施襲，但扮演把風角色，令施襲者全身而退，屬共同犯罪，裁定罪名成立。

把風判囚3月

辯方指李任職快餐店見習經理，利則是食店經理。兩人並非案件的始作俑者，亦非有預謀犯案，只是不諳法律，不明所犯罪行的嚴重性。兩人已因本案還柙50天，其後准保釋，與妻育有一名女兒的利，妻子當時正懷孕，三個月前早產誕下兒子，惟因利需守宵禁，未能陪伴妻子臨盆，令他後悔不已，已痛改前非，決心不再犯。

林官稱本案事主比同類案件傷者傷勢嚴重，事主頭顱內出血，且兩被告夥同他人犯案，案情嚴重，兩人「以為自己冇落手就冇犯法」，但兩人亦沒出手，因一時衝動才犯案，判囚三個月。