疫情速遞︱港昨僅錄3個案 港大2實驗室員工初步確診（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

武漢肺炎在香港的疫情近日緩和，昨日（18日）僅錄得3宗確診個案，由於當中沒有不明源頭個案，故此衞生署未有召開疫情簡報會，而昨日3宗個案，2宗與本地之前個案相關的家人，而另1宗為輸入個案。

然而昨日有消息指出，2名港大實驗室員工確診，二人在公共衞生學院並有參與武漢肺炎病毒的研究，目前未知是在社區感染還是在實驗室染疫。另外昨日亦再多一名病人離世，患者是葵涌豐盛護老院的81歲男院友，至今香港累積103人死亡。

政府昨日開始再度放寬防疫措施，當中包括食肆堂食延長至午夜12時，以及多個場所可以重開。而醫管局亦將派發深喉唾液收集包的普通科門診增至33間。之後會增至40間，而名額亦會於本月底增加至4,000個。

本港疫情

●確診（截至9月18日 15:47）

4,996宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

103宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,696宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

167名確診者仍留醫，13人危殆（第1401、1989、2007、2912、3496、3764、4101、4187、4641、4706、4732、4833、4937號個案）、9人嚴重（第1470、1650、1835、3904、4100、4433、4746、4788、4817號個案），其餘145人情況穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至9月17日10:45）

兩岸疫情最新情況：大陸新增9宗確診個案，全為境外輸入病例，分別為上海4宗、陝西2宗、河南1宗、廣東1宗、雲南1宗。另外新增1宗疑似病例，為上海境外輸入病例。大陸累計85,223宗確診，4,634人死亡。台灣今日則新增3宗境外輸入個案，累計確診503宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至9月18日07:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已突破3,000萬，逾94.3萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾666萬宗，死亡人數超過19.7萬人。印度確診人數突破511萬，位居全球第二，逾8.3萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過445萬，死亡人數超過13.4萬。俄羅斯確診人逾108萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

美國司法部長巴爾(Bill Barr)形容防疫的封鎖措施，是「奴隸制度以外」對美國公民權利的最大侵害，言論惹來廣泛批評。黑人眾議員克萊伯恩(James Clyburn)批評巴爾的言論是他聽過「最可笑、無知和最可怕的事情」，他表示奴隸制度並非關乎拯救生命，而是貶低生命價值。

加拿大安大略省收緊社交聚會限制，回應一些不負責任的人透過違法聚會散播武漢肺炎病毒。安大略省省長福特(Doug Ford)說，由周五起，室內社交聚會上限由50人減至10人，而室外聚會上限則由100人減至25人，違者罰款1萬加元(約5.9萬港元)。

世衞警告，歐洲各地武漢肺炎病毒「傳播率驚人」，勸戒各國不應縮短隔離時間。法國已將自我隔離建議時間縮短為7天，英國及愛爾蘭則縮為10天，另有數個其他歐洲國家也正考慮縮短建議的隔離時間，包括葡萄牙及克羅地亞。世衛歐洲區高級緊急官員史摩伍德（Catherine Smallwood）說：「我們的14天隔離建議，是基於我們對此疾病傳播及潛伏期的理解。我們只有在對這項理解有所改變時，才會進行修正。」

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 6,669,322 (197,554)

印度 5,118,253 (83,198)

巴⻄ 4,455,386 (134,935)

俄羅斯 1,081,152 (18,996)

秘魯 744,400 (31,051)

哥倫比亞 736,377 (23,478)

墨⻄哥 680,931 (71,978)

南非 655,572 (15,772)

⻄班牙 625,651 (30,405)

阿根廷 589,012 (12,229)

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