恐淪外交人質　張崑陽籲續聲援

【本報訊】12港人疑逃往台灣遭內地截獲，現被刑事拘留於深圳鹽田看守所，已離港的前民間外交網絡發言人張崑陽指，12人恐同淪「人質外交」受害人，短期內不會獲釋，籲港人持續聲援，包括參與一人一明信片行動，盡量向政權施壓。

張崑陽籲港人參與一人一明信片行動：「我哋都知中國真係唔係咩文明人權大國。」他批評內地過去以酷刑、精神折磨等方式對待維權人士及異見者，指現時被扣留的12名港人狀況無人知曉，更出現官派律師情況，據過往案例，官派律師甚至連審訊期、判決細節都不會告知家屬。

國際特赦聯署促人道對待

張指中國慣常運用人質外交手段，在國際聲望低落、軍事能力不足下藉此與外國周旋。張強調持續關注及聲援有作用，如內地709大抓捕案有獲釋人士如王全璋等，事後都指在囚待遇好轉與外間聲援有關。

國際特赦組織香港分會昨發起網上聯署，指12人「正面臨遭受酷刑或其他不人道對待的即時威脅」，要求中國當局確保12人可盡快與家屬及由家屬委託的律師定期會面，並確保各人不會遭受酷刑或其他不人道對待，以及讓12人按其要求或需要盡快得到醫療照顧。

東區區議員李予信昨擺街站籲市民關注12港人，他透露包括東區在內的多個區議會已去信要求林鄭月娥關注事件，強調有港人被囚海外，特首關注是基本責任，又批評政府至今反應冷淡。他亦考慮在區會大會提出動議，透過區會力量施壓，但承認面對民政專員肆意離席，或拒絕議會討論政治議題，對順利提出動議不樂觀。