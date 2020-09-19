【當選無效】

【本報訊】前立法會議員劉小麗2016年因宣誓風波遭取消議員資格，兩年後她報名參加九龍西補選，遭選舉主任裁定提名無效。劉小麗早前提選舉呈請，獲法官周家明裁定勝訴，及在該次補選中勝出的建制派陳凱欣當選無效。陳凱欣和選舉主任昨向終審法院提上訴許可，終院拒受理，陳即時失去議席。劉小麗昨指政府理應進行補選，陳凱欣則認為應以抗疫為先，補選不是適當時候。立法會秘書處昨即遮蓋陳凱欣議員辦事處的名牌。

劉小麗認為法庭裁決「宣佈咗陳凱欣從來都唔係我哋嘅議員」。究竟陳需否交還薪津、約滿酬金有何安排等，立法會主席梁君彥僅指做法將與民主派區諾軒、范國威相同。

劉認為裁決還香港市民公道。惟補選事隔至今已兩年，現時香港人權倒退，仍有人因選舉主任胡亂發問而遭DQ，政府甚至以疫情嚴重為由取消選舉，她認為裁決不足以保障被選舉權。她指現時疫情減退，中小學也已預備復課，政府理應舉行補選，但稱案件剛有裁決，她未考慮是否參選。被問到仍可有機會「入閘」參選，劉強調被選權是人權，「呢個問題本身唔應該問，但可悲嘅係今日喺香港，我哋心入面唔多唔少都會問呢個問題」。

陳稱以抗疫工作為先

政制及內地事務局表示，現時未能確定疫情何時結束，現階段無計劃在2021年換屆選舉前補選。

陳凱欣則謂已對裁決有心理準備，但仍感失望，因今次失去議席並非因其個人言行或工作錯失所致。她指目前應以抗疫工作為先，不是適當時候舉行補選。陳亦表示，日後只要是能發揮自身能力的工作，她都會嘗試，並指7月立法會休會起，她沒停止地區工作，現在只是暫時放下議員銜頭。

代表選舉主任郭偉勳的資深大律師莫樹聯在庭上指，法庭有憲制責任決定參選人是否真誠擁護《基本法》及效忠香港特區，並指上訴庭在梁頌恆及游蕙禎宣誓案已確立相關做法。惟常任法官李義質疑，上訴庭處理的是宣誓而非提名事宜，指政府一方說法有錯。

官：剝奪劉解釋機會不公

法官亦質疑，某人因不獲選舉主任給機會解釋立場而被撤銷資格，程序上構成重大不公。法官毋須劉小麗一方回應，便拒絕政府及陳凱欣的上訴許可申請，並准劉取回訟費。常任法官霍兆剛及張舉能亦有份處理本案。

案件編號：FAMV92、94/20