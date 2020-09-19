香港大學實驗室員工確診

【本報訊】本港疫情緩和之際，香港大學公共衞生學院位於沙宣道的實驗室有員工確診，暫未知是在社區還是在實驗室感染。港大學生會學苑facebook專頁引述醫學院指，前晚有兩名實驗室工作的員工初步確診，但最終只有一人確診；該員工於實驗室樓6樓工作，其間一直佩戴口罩，並無與其他職員或學生有密切接觸，所有於6樓工作人士強制接受檢測。

同層工作者需強制檢測

據悉，涉事的港大實驗室員工沒有病徵，亦沒有接觸武肺病毒樣本，病毒量低，上周接受例行測試時仍是陰性。

港大學生會學苑facebook專頁指，前晚有消息指兩名港大員工初步確診，送往瑪麗醫院；港大醫學院兩名初步確診者中，只有一位確診，另一人呈假陽性。醫學院6樓所有工作人士要強制檢測，其他曾到訪6樓人士亦可主動要求接受檢測。有醫學院教授指實驗室人員每周均會進行病毒測試，相信不會在實驗室受感染，料屬社區感染機會較高。港大指兩名員工在醫學院工作，已送院檢測。港大已安排清潔他們工作的地點。

本港昨日錄得3宗確診個案，除一宗屬輸入外，兩宗均為本地個案，與之前個案有關連，未有源頭不明個案。另外，瑪嘉烈醫院一名81歲男病人（第4630號個案）前日離世，為葵涌豐盛護老院院友，有長期病患，8月19日因肺部感染及心跳異常入院，本港累計有103宗死亡個案。