蘋果基金｜乳癌少婦阿Ling　盼善長資助藥費

今年33歲的「阿Ling」於2017年10月時發現左邊乳房有硬塊並即時往求醫，醫院轉介她接受乳房超聲波同造影檢查，發現有4至5cm陰影，同年11月醫院安排她做抽針，結果確診為惡性腫瘤。雖然她積極接受治療，但兩年間不斷的復發，癌細胞已擴散至肝及骨，令她睡不安寢。「阿Ling」曾靠止痛藥止痛，但用藥後會嘔及頭暈，沒有太大效果，半夜亦會醒，而且好辛苦。曾試過一日嘔吐三至四次及頭暈，所以她接受中醫治療。

「阿Ling」接受中醫治療後情況有所好轉，亦不用再靠止痛藥。但中醫藥費一星期治療連藥費約7,000元，對她來說十分吃力。

「阿Ling」於2017年確診後已停工，靠丈夫一份人工。丈夫是從事裝修，收入不太穩定，如果每星期要付中醫費用對他們負擔很大。

「蘋果日報慈善基金」早前為「阿Ling」所籌得的善款已用盡，現善款已嚴重不足，盼善長施予援手，令「阿Ling」可以持續用藥，持續控制病情。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任正關注她的情況。

「阿Ling」暖流之友編號：C4692

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昔日新聞：【蘋果基金】乳癌突襲 少婦求藥費續命陪丈夫

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