爆粗辱被告　督察認唔專業

【水樽擲警案】

【本報訊】7.21元朗站白衫人恐襲事件發生三個月當日，市民抗議「警黑勾結」並於元朗大馬路一帶聚集堵路，有示威者遭督察制服，其間有青年涉向該名督察投擲1.5公升水樽，令示威者成功逃走，自己卻被捕。案件昨受審，報警遇襲的督察出庭作供，直指「十一點唔會有正常守法嘅人喺街跑」。庭上播放的片段顯示，督察制服被告後多次以粗口辱罵對方，包括「你都玩X完喇」、「頭先呢條X樣搵水樽掟X我」；在辯方多次質問下，他終承認講粗口及「唔專業」。

「11點無守法嘅人喺街跑」

報稱無業的被告李梓豪（24歲），被控於10月21日在元朗鳳攸北街附近，襲擊督察19348梁劍凱；李另被控阻礙及抗拒公職人員，共被控三罪。

梁昨日供稱案發時正追截一名女子，其間被告轉身大叫「走呀」，並轉身將一個裝有透明液體水樽掟向他。梁稱「十一點唔會有正常守法嘅人喺街跑」，辯方追問：「即係夜晚十一點喺街嘅人就係犯咗法？」梁答：「我係話喺馬路上面跑嘅人」，又指有合理懷疑他們曾經破壞社會安寧。

辯方庭上播片，可見被告遭兩警壓於地上，其間有人大叫「告條襲警呀，你都玩X完喇」，梁同意是他大嗌，但字句非如片中所述。辯方質疑梁向正被壓在地上的被告說這話是否恰當。梁解釋指「作為一個專業警務人員，我哋都係人，會有情緒」，辯方問：「係咪專業就可以唔恰當？」梁同意說法「不恰當」，可做得更好。

另一片段拍到有人大嗌「頭先呢條X樣搵水樽掟X我」，梁解釋是抒發情緒，最終同意他「講粗口」，「唔專業」。片段又見梁開咪向空氣大嗌「喂，繼續返屋企瞓覺啦，聽日跟我哋落嚟，下次拉埋你呀」。梁解釋是警告肇事但逃脫的罪犯。

辯方展示數張從梁網上交友平台截圖，字句可見梁不滿示威者過去言行。梁否認對示威者懷仇恨，只想說示威不和平。梁一度講述執勤期間辛酸細節，「我哋啲同事由朝企到晚，仲踩爛埋啲飯盒……」惟被辯方制止。聆訊下周一續。

案件編號： TMCC2079/2019