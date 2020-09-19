【本報訊】民主黨元老李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英等15名民主派人士，被控去年反修例運動期間煽惑、組織和參與未經批准遊行，四案昨在區域法院提堂。除早前表明認罪的區諾軒外，餘下被告皆不認罪。控方欲先處理《公安條例》是否違憲的法律爭議；但辯方反對，指議題同時涉及事實證據爭議，互相關聯。法官高勁修最終接納辯方陳詞，四案分開處理，但由同一名法官審理。首宗涉及去年8.18、多達170萬市民參與的港島遊行案，定於明年2月16日開審。

案件昨移師西九龍裁判法院處理。被告包括陳皓桓、黃浩銘、楊森、吳文遠、單仲偕、蔡耀昌、黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠及李柱銘，分別被控煽惑、組織、公告和參與未經批准集結，涉及去年8.18、8.31、10.1及10.20四次遊行。

控方指，因辯方將挑戰《公安條例》第17A條的合憲性，盼法庭優先處理法律爭議，其後才分開處理四案的事實證據，以節省時間，並避免不同法官就相同法律爭議作不同裁決。控方又指部份被告牽涉多案，若分開審理，他們則須就相同法律爭議重複出庭，對他們不公。法官高勁修坦言，控方基於被告利益提出爭論實在奇怪，犯人欄內傳出笑聲。

各人續准保釋 無離境限制

辯方指，除了質疑條文本身違憲外，亦認為警方應用條文時不合理地侵犯市民權利，後者涉及事實證據，故認為案中法律爭議與事實證據密不可分，將兩者分開處理並不明智。

法官高勁修最終接納辯方陳詞，將四宗案件分開審理，並以案發時序決定審理案件的先後次序，每宗案審期介乎七至十天。辯方起初定下於明年9月開審，但法官高勁修不滿拖延太久，稱對任何一方都不理想，應「越快越好」。

辯方兩次休庭均無法達成審期共識，法官高勁修直言無法遷就所有人，最終將四案開審日期依次定於明年2月16日、4月7日、5月17日，及8月19日，皆以英文審訊。所有被告准以原有條件獲准保釋，沒有離境限制。

案件編號：DCCC534-537/20