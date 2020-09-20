【本報訊】在菲律賓捲入藏毒案被判囚終身的港人鄧龍威，遭扣押當地監獄20年後，前日終極上訴失敗，當地最高法院維持原判。他一直堅稱自己無辜，上訴結果意味重獲自由的願望落空，其兄長對判決表示非常失望，堅持絕不放棄，昨日已聯絡本港入境處，希望中國駐菲律賓大使館協助弟弟回港。

鄧龍威的兄長鄧龍彪對本報表示，正研究任何可行方法營救弟弟，昨晨已率先聯絡入境處，希望透過處方要求中國駐菲律賓大使館協助其弟弟回港。鄧龍彪坦言，相信由菲律賓總統給予特赦的機會極微，只盼將胞弟引渡回港，「返到嚟香港繼續服刑又好，點都好，希望（弟弟）返咗嚟先」，但是否可實行是未知之數，仍待入境處回覆。

未敢告知病母

前日鄧龍彪收到菲律賓當地律師通知，其弟弟終極上訴失敗的消息，他表示暫時還未敢將結果告知母親，「因為媽媽身體唔好，有柏金遜症，驚佢接受唔到，佢一直都以為仲上訴緊。」

由於鄧龍威目前被囚禁於禁閉倉，無法與外界聯絡，很多時要透過律師聯絡；而疫情下甚至當地律師也無法探監，鄧龍彪非常擔心弟弟狀況，形容至今「起碼一年以上都冇同弟弟直接聯絡過，非常擔心佢（弟弟）知道咗上訴失敗嘅消息之後，精神狀態同情緒會點！」

鄧龍彪指原本對上訴抱有很大信心，因為當日上訴時提出了新證據，當中顯示其弟弟於2000年6月19日才入境菲律賓，證明菲警作供指由6月1日至12日一直在當地監視其弟弟的證供不成立；未料上訴結果卻失敗收場，他不滿當地法院在判決書中，無視這些新證據，「居然話日期錯、時間錯都係好小意思，唔係問題，畀我覺得做嘢好求其，好似係日期錯咗啫，已經係錯好少嘢咁！」

由鄧龍威友人組成的關注組接獲判決消息後，亦不滿判決結果，批評「好似乜嘢新證據，基本上都冇睇咁，每一樣證據都唔足以證明當事人唔關佢事」。不過，鄧龍彪強調家人及親友都絕不會放棄，「如果我哋都放棄，佢（弟弟）更加會放棄！」

現年49歲的鄧龍威，2000年6月在菲律賓被指涉藏毒罪被捕，但他在未審訊及定罪下遭扣押11年，至2011年案件才開審，結果他罪成被判囚終身。該案疑點重重，鄧龍威一直堅稱無辜，在2018年9月提出終極上訴，惟最高法院前日駁回其終極上訴，判詞指上訴的證據未能反映判決有事實上的錯誤，維持原判。