法政奄列︱「戴」頭大哥（劉偉聰）

戴老師在薄扶林大學教書教了10,000天，桃李不言，下自成蹊，熄了燈，關了門，抱着卷卷書笑着離去，一介書生。

書生說，他自1991年1月2日起始在薄扶林教書，我自屬他的第一代學生，他教我legal writing，試想想，可怎樣教人寫作？記得張愛玲說，她的老師教她寫文章，謂文章開頭一定要好，結尾也一定要好，最後，中間也一定要好，完。祖師奶奶自要尋她老師的開心，我寬厚一點，只記得上戴老師的課，數過窗外的朵朵白雲（哄你的，鈕魯詩樓的lecture hall沒有窗，自也沒有藍天和白雲），其餘便一概想不起來了。

後來戴老師轉教constitutional and administrative law，我沒有遇上，教我的還是鬍鬚佬Prof Peter Wesley Smith，自然，30年後，我甚麼也記不起來，沒有細節，也沒有大綱，彷彿是人家的初戀故事。

大學年華，記得的不是沒有，例如我記得課上沒有教「何謂公義？」那並不奇怪，傳統法學院着眼的是positive law，不問What is Law？只問What the law is！Jurisprudence課上呢？還是legal positivism當道，我喜歡讀HLA Hart，也忒迷人，總覺得世人淺人多讀不懂那一代legal positivists的貢獻，但是，what is justice也真的不是他們法眼中最重要的題目，例如Hart說：「...we are concerned not with the justice or injustice of the law but of its application in particular cases.」那是procedural justice而不是恆久擱在我們心上的sense of justice了。

Substantive justice或justice theories的討論，近世甚至當代還是集中在學院中的政治哲學課上，唸Rawls《A Theory of Justice》的多是政治系的學生吧，法律人多只略聞其說？

我一直以為傳統法學院不下苦功教授justice theories是大大的mishap！如果政治學是有關公共權力的學問，法律學則是授予和制約（conferring and confining）公權私權的大學問，怎能略去公義的指引？

不知道戴老師在課上有否說及公義和不義的種種，但他以一介書生，居然天真地翻起波瀾，竟帶頭以推動社會運動來推動他心上的political justice，噫噫噫！我雖不同意戴老師的許多細節，但我敬重他秉行公義的大節大綱，那不只是教授公義，而是the exemplification of justice了，我畢業於薄扶林大學法學院，與有榮焉。

某夜，我喝着啤酒，戴老師喝着陽光檸檬茶，說：「喺裏面都係飲呢隻。」雲淡風輕，彷彿比鄭伊健更適合做陽光代言人。

《天龍八部》裏，雁門關外一場血戰，帶頭大哥是少林玄慈方丈，犯了大錯，在眾人面前恭受寺僧杖刑後，方自絕心脈而亡，光明磊落，群雄紛紛上前下拜。戴老師也做過帶頭大哥，受過刑，喝過陽光檸檬茶，心脈安然。

作者：劉偉聰，法門中人，多餘多話，寒舍中有小貓一雙，男的是陳寅恪，女的叫Dworkin。

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