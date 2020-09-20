中醫說理︱蓮花的多功能用途

由5月下旬開始，便是荷花盛開的季節，荷花又稱「蓮花」，正名為蓮，是睡蓮科水生草本植物，它除了可讓遊人賞心悅目外，它全身各部位有着不同的藥用功效。由下而上去數，蓮的地下莖是蓮藕，往上生長的部位是荷梗，然後長出荷葉、荷花和蓮房，蓮房中包裹着的種子，就是蓮子，而每粒蓮子中間都有蓮子心，而荷花的花蕊便是蓮蕊鬚（又稱白蓮鬚）。

【蓮藕】

蓮藕口感爽脆，常用於炮製不同的菜式及湯水，如蓮藕餅、蓮藕排骨、蓮藕湯；而生蓮藕可製作蓮藕汁等，既可生食又可熟食。

不過，生熟功效卻完全不同。生的蓮藕性涼，可以清熱涼血、生津；而熟的蓮藕則性溫，可以健脾胃，滋陰養血，而且有止血的作用。

【荷梗】

又名藕杆、蓮蓬杆、荷葉梗。可解暑清熱，理氣化濕，通氣寬胸，和胃安胎。

當孕婦遇上妊娠惡心嘔吐，可嘗試用砂仁、陳皮、姜片，荷梗，煲水加糖作為飲料，可紓緩嘔吐症狀，是天然健康的食療選擇。

【荷葉】

荷葉可解暑清熱利濕，加上其獨特的香氣，是夏季消暑食材。炎炎夏日的高溫、濕度又大，加上我們貪涼大喝大吃冰冷食物及飲品，造成「暑濕困脾」出現身熱口乾、汗出乏力、食少易飽、胃脹惡心、大便稀爛，此時可用荷葉配合生熟薏米、粉葛、綠豆、白扁豆、雲苓、陳皮煲湯，便可健脾祛濕改善症狀。

另外，中藥古籍記載荷葉會令人「瘦劣」，多用荷葉泡茶渴，有一定消水腫及消脂減肥的作用。在烹調上，我們不難發現藥食兩用的智慧，如常吃到的荷葉飯、糯米雞，便是以荷葉的特性去緩解吃糯米後所致的消化不良。

【荷花】

有活血止血、去濕消風、清心涼血、解熱解毒的功效，常用於暑熱煩溫、咳血咯血等。

【蓮房】

又名蓮蓬。蓮房味苦性溫，可以化瘀止血。中醫認為瘀血可以造成出血，情況就像一條水管，如果內裏阻塞了，水就會滲漏到水管外。中醫常以蓮房治療各種的血瘀出血，例如尿血、痔瘡出血、產後出血。

【蓮子】

是幾乎每個家庭主婦都認識的食材，常配合茨實、淮山、雲苓、白朮煲湯，也可用作糖水材料，如蓮子百合糖水、桑寄生蓮子茶。蓮子性質平和，可健脾止瀉、益精固腎、清心安神，老少咸宜。

尤其適合因腸胃功能虛弱出現腹瀉的小孩及長者，另外對帶下量多的女性亦有止帶的作用。蓮子的清心安神是指清除血內的熱毒，以免血內熱毒影響「心神」，出現神志昏迷，胡言亂語，身體發熱，咳血吐血。

【蓮子心】

蓮子心有清熱、固精、安神、強心、止血、澀精之效，可治高燒引起的煩躁不安、神志不清和夢遺滑精等症。多見用於治療心火亢盛引起的失眠多夢，或更年期出現失眠的婦女。

須注意食用原粒蓮子時，最好先把蓮子心去除，以免過用苦寒傷及身體陽氣及脾胃。

【蓮蕊鬚】

蓮鬚功能與蓮子相同，但產量少，價格比蓮子貴得多。蓮鬚益精固腎的力度更強，除可治療遺尿外，更可治療男士的遺精滑精，和女士的白帶過多。不過，男士遺精滑精的成因很多，如果屬於慢性前列腺炎等等炎症引起的遺精滑精，屬於中醫「下焦濕熱」的範疇，單用蓮鬚往往無效，必須諮詢專業醫師辨證論治。

撰文：註冊中醫師林蓓茵

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