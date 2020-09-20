報復式消費　女士狂掃手袋

【本報訊】繼放寬限聚令和限桌令至四人後，不同運動、娛樂場所和主題樂園前日重開，消費市道回暖，有大型商場把握機會推出優惠吸客，市面出現「報復式消費」現象，其中尖沙嘴海港城昨午人流不絕，顧客花費數千甚至上萬元消費，有兩至三個月未與家人外出的市民亦到商場逛街。中秋節長假臨近，食物及衞生局長陳肇始預料港人將外出聚會，提醒大家自律，並縮短用膳時間。

商場推優惠吸客

本地武漢肺炎確診數字反覆回落，政府陸續放寬多項限聚措施，市面回復熱鬧。尖沙嘴海港城昨午人流不斷，顧客放下戒心，逛街掃貨，午飯時間不少餐廳都有排隊人龍。一口氣花費約3,000元購買多個手袋作上班之用的李小姐指，受到商場現金券回贈優惠吸引，主要購買奢侈品，但因疫情持續，不敢帶同年幼子女，只好單人匹馬出動掃貨，「見到（確診）人數跌咗都冇咁驚，都會出嚟行吓，見到有discount（折扣）就買囉！」

對於政府放寬晚市堂食等限聚令，可四人同枱吃飯至午夜12時，李小姐說，多約了家人和朋友聚會，激發購物意欲，與朋友午飯後會轉戰其他商場掃貨。

操普通話的程女士亦受商場優惠吸引，花過萬元購買名牌Gucci手袋和化妝品等，她對大型商場防疫措施有信心，認為店舖環境闊落，不至於人多擠迫，造成感染風險。

育有兩名年幼女兒的李先生指，近兩至三個月未有和家人外出，昨趁女兒覆診才順便逛街，稱現時商場的內地客大減，才放心帶女兒到訪，「唔使話行過幾步隔籬就已經企咗個人，又咁多人推篋」。

身懷六甲的陳女士與丈夫未有因疫情刻意禁足，盡量維持正常生活，認為有小量戶外活動可以平衡生活，不會因太緊張疫情而引起焦慮及抑鬱。

食物及衞生局長陳肇始昨於商台節目《政經星期六》表示，對中秋節長假期將有很多市民外出感到擔心，明白大家希望輕鬆一下，但如未能做足防控措施，保持個人及環境衞生，仍會有風險，提醒公眾自律，外出用膳時縮短食飯時間，飯後盡快戴回口罩。