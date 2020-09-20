譚文豪轟明日大嶼︰冇飯開仲裝修

【本報訊】涉5.5億元的「明日大嶼」前期研究撥款，預料政府將於立法會延任一年期間，重新提交財委會審議。公民黨立法會議員譚文豪昨預計，6,000億元的明日大嶼工程在原材料加價等因素下，勢必超支，他擔心政府一旦獲撥款研究，日後就會以「洗濕了頭」為由，繼續要求立法會撥款。他又指，香港已出現移民潮，未來的土地需求成疑，故他反對「明日大嶼」及前期研究撥款。

譚文豪指，「明日大嶼」單是填海和興建連接人工島和陸地的四條鐵路，已經需要3,000億元，加上島上的其他基建項目，耗費過萬億元亦不出奇。他留意到，香港依賴中國提供海沙填海，惟屢面對供應不足和加價，他質疑項目未來會嚴重超支，即使有前期研究都不會解決有關問題。

指移民潮下無需求

譚文豪又表示，政府現時正出現財政問題，連第三輪防疫抗疫基金都要「縮水」，政府強推明日大嶼等同「屋企冇飯開都要裝修廚房」。譚文豪更指出，在港版國安法之下，本港出現移民潮，中國人口不再希望來港，質疑未來沒有龐大的土地需求。

自由黨黨魁鍾國斌指未來政府收入很可能會減少，後年或大後年料會出現財赤，如要再花一大筆錢投資明日大嶼的基建，事實上未必能做到。但他支持進行前期研究，了解工程的投資與回報與是合比例，屆時再決定是否進行計劃。