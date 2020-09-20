友愛邨一周六確診　疑隱形傳播

【本報訊】早前屯門友愛邨都城餐廳出現小型爆發，昨日邨內再新增一宗源頭不明個案，短短一周內累計增加六宗確診個案。昨日新增的第5002號個案為79歲退休女士，居於友愛邨愛曦樓，潛伏期曾到愛定商場的大家樂分店食早餐。有醫生指，短時間內同一商場有兩間食肆有食客確診，不排除區內有隱形病人延續傳播鏈。

新增確診婦曾到大家樂

屯門友愛邨短短一周內共新增六宗個案，其中有兩宗源頭不明，包括一名居於友愛邨愛廉樓低座的30歲女子（第4927號）以及昨日新增的確診個案（第5002號）。昨日確診的79歲病人居於友愛邨愛曦樓，9月11日發燒，9月12日至15日主要留在家，但有家人探望。病人潛伏期曾到友愛商場，以及到愛定商場大家樂食早餐。

六宗友愛邨個案中有兩宗經全民檢測發現，個案編號為4968和4969。他們是夫婦，居於愛暉樓，每周有兩三日到屯門都城餐廳食早餐，與上述大家樂分店位於同一商場。感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，短時間內同一商場有兩間食肆有食客確診，「唔可以當係巧合，當區居民要好小心」，不排除該區有隱形病人延續傳播鏈。

屯門友愛北區議員林明恩憂慮，友愛邨或隨着防疫措施放寬而爆發個案，因區內只有愛定商場和友愛街市供應日常用品，「友愛、愛定商場好多街坊都係嚟呢兩個地方買嘢」，人流集中或致交叉感染。至於確診者曾光顧的大家樂分店，有約100個座位，是街坊用膳熱點，他已聯絡商場和房屋署，為確診者曾到過的地方消毒。

屯門友愛南區議員林健翔補充指，友愛邨居民以至全港市民均對防疫有所鬆懈，有再爆發的潛在風險，「多咗啲老人家喺公園捉棋嘅時候除低口罩，會提佢哋戴返好」。他將聯同區議員林明恩在友愛邨愛樂樓對出空地派發10,000個口罩應急，亦會到屋邨派發搓手液。

對於有確診者曾到大家樂用膳，本報致電愛定商場分店查詢，惟員工表示不知情，「要再睇吓新聞」。大家樂回覆指，從新聞得悉有確診者曾到訪大家樂快餐屯門安定分店，為保障員工及顧客安全，該店將進行長效霧化消毒，而該分店的員工早前已完成病毒檢測，結果均呈陰性。