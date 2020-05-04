【本報訊】前滙豐亞太區顧問、現任香港總商會總裁（CEO）梁兆基指，香港經歷暴亂後禍不單行，爆發疫情，政府的限聚令使企業生意被「冰封」，而港府的援助只屬杯水車薪。展望將來，梁埋怨社會嚴重撕裂、政治爭拗，導致企業「無所適從，且動輒得咎」，直指香港已不是「企業眼中營商的樂土」。

梁兆基自上任總商會總裁以來，未曾對香港營商環境給予負面評價，今次他直指香港已不再是企業的「營商樂土」可謂是首次。今年6月，他指企業認為國安法有助改善本港治安及營商環境，着大家毋須過份擔心美國制裁香港。今年8月，他出席電台節目時稱，仍有外國公司申請來港營商，雖然數目下降，但料是受疫情影響，未聞總商會旗下很多會員撤離本港。

不過，梁兆基昨在港台節目《香港家書》中提到，去年的暴力示威運動使商戶生意大跌，有店舖的門面裝修慘被波及破壞，要花不少積蓄一再修葺。可是「禍不單行」，之後疫情爆發，政府的限聚令使商戶生意被冰封，而且「如今大半年都過去了，政府的禁令仍未解除。」

指政府疫下援助杯水車薪

他強調，總商會會員「最看重的是有效控制疫情，令業務得以重開，（政府）補助支援等都只屬次要」，又形容政府的援助只屬杯水車薪。

對於疫情過後的營商環境，梁未見樂觀。他表示令人慨嘆的是「在疫後掙扎下來的企業，相信仍須面對動盪的社會環境」，認為香港社會的嚴重撕裂，一時間難以再如上一代般，「求同存異，和衷共濟」：「但目前大小企業身處於這種內外不斷的政治爭拗中，有些無所適從，且動輒得咎！香港似乎已不復是企業眼中營商的樂土，難怪在我們早前的問卷調查中，會員最大的期盼便是安穩的營商環境！」

總商會在上月公佈一個調查，指出如果政府不推出新一輪紓困措施 ，42%受訪中小企及24%大型企業認為業務最多只能支撐半年。36%受訪公司營業額較疫情前大跌至少一半，這些公司有60%是中小企，大型企業就佔29%。