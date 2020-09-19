疫情速遞︱港昨增13確診 累計破5千個案 屯門愛定商場再現個案（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港第三波武漢肺炎疫情漸見緩和，但昨日（18日）突增13宗個案，當中9宗為輸入個案，但餘下4宗，有3宗源頭未明，當中包括港大一名實驗室女職員，港大指患者過去14日未有接觸過具傳染性的病毒，相信患者並非於實驗室內感染。而早前出現3宗個案的屯門愛定商場，昨日亦有多1宗新個案經常於該處出入，有專家擔心該處或有隱形傳播鏈。至於第3個源頭不明個案，為馬鞍山的一名印傭。

至今本港累積5,009宗確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，仍有10多宗的初步確診個案，當中以輸入個案為主。

本港疫情

●確診（截至9月19日 16:40）

5,009宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

103宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,708宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

158名確診者仍留醫，13人危殆（第1401、1989、2007、2912、3496、3764、4101、4187、4641、4706、4732、4833、4937號個案）、10人嚴重（第1470、1650、1835、3904、4100、4433、4746、4788、4817、4969號個案），其餘135人情況穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至9月20日08:45）

兩岸疫情最新情況：大陸昨日（19日）增10宗確診個案，全為境外輸入病例，分別為上海4宗、廣東4宗、福建1宗、河南1例；新增1宗疑似病例，為上海境外輸入病例；累計85,279宗確診，4,634人死亡。另外，新増21宗無症狀感染個案，全為境外輸入病例。台灣累計確診506宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至9月20日07:35）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已達3,061萬，逾95萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾676萬宗，死亡人數超過199萬人。印度確診人數突破530萬，位居全球第二，逾8.5萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逼近452萬，死亡人數約13.6萬。俄羅斯確診人超過109萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

英國官方周六公佈的數字顯示，英國單日新增4,422宗確診，是5月8日以來最多，累計確診人數逾39萬，而單日新增死亡人數為27，累計41,759人死。英國廣播公司報道，預料英國會出現第二波疫情的首相約翰遜（Boris Johnson），周末研究是否需要在英格蘭收緊防疫措施，包括不准非同住者登門互訪、酒吧餐廳縮短營業時間等。

法國疫情繼續惡化，政府周六公佈的數據顯示，該國過去24小時新增確診13,498宗，刷新周五13,215宗紀錄，是疫情爆發以來最多，累計確診病例達442,194例；新增死亡病例26宗，累計31,274死。流行病學家指出，病毒更快速蔓延擴散，加上政府提供免費篩檢後，檢測量大增6倍，是確診病例暴增的兩大主因。

土耳其衞生部周六表示，境內過去24小時新增1,538人確診，累計確診攀升至301,348宗。衞生部說，新增68人染疫不治，累計病故7,445人。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 6,762,361 (199,207)

印度 5,308,014 (85,619)

巴⻄ 4,528,240 (136,532)

俄羅斯 1,092,915 (19,270)

秘魯 756,412 (31,283)

哥倫比亞 750,471 (23,850)

墨⻄哥 688,954 (72,803)

⻄班牙 659,334 (30,495)

南非 657,627 (15,857)

阿根廷 613,658 (12,656)

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