港聞專題︰榮光信物 手足寄意

時近中秋，我們又再想起革命。元朝末年，一介平民朱元璋有感於極權暴政，聯合義士起義，光復中國。民間相傳，軍師劉伯溫提議於月餅偷藏寫上「八月十五夜起義」的紙條，結果民眾和應，成功推翻殘暴政權。公元2020年，月餅的意義在香港再次光復。今年中秋，過往被老牌連鎖餅家壟斷月餅市場的畫面已不復見，80多間黃店加入戰場，以月餅明志，回饋手足。從此，月餅不再只是送禮佳品，更是榮光信物。

記者：陳芷昕

工場內飄盪着甜絲絲的奶黃味，和少男少女的歡笑聲。手戴水晶手鏈的女孩一邊看着食譜，一邊有條不紊地把鐵碗內的糖漿、梳打粉、鹹蛋黃、蓮蓉等食材攪拌成固體狀。蹺着二郎腿正為月餅塗上蛋黃漿的女孩見狀，戲謔笑說：「你咁搞法太陽都落山啦！」在眾人有一搭沒一搭地閒聊着時，K不發一言，聚精會神站在鋪滿麵粉的流理台前，用模子按壓餡料，一個個寫上「我真係」、「好L」、「鍾意」、「香港」等字句的奶黃月餅隨即現形。

這樣的成果絕對得來不易。苦練近兩個月，K屢次失敗，幾近崩潰。「大家一直試手感、搵比例，但給模真係好難，成日要再搓過，嚿餡又要報廢時就會暴走！」烘焙需要細心和耐性，這個硬朗勇武的少女偏偏兩者皆缺。去年夏天，她穿着一襲黑衣，忙於在風風火火的街頭上撲滅催淚彈，有時又會客串做義務急救員。她從未輸給警察，永遠成功在戰場上全身而退，如今卻偏偏輸給了月餅。

平日在家中只會煮即食麵的K，今日在廚房工作，她形容一切都是契機。因為抗爭而多次曠工的她被僱主解僱，結果在朋友介紹下，於今年一月起加入「手足廚房」，由零開始學習烘焙，與其他十幾名年輕手足抗爭者一同製作手工曲奇和蛋卷。起初，大家都不免對彼此懷有戒心，即使是本身開朗健談的K也保持沉默，以免誤墮陷阱，遭人算計。但相處日久後，手足之間終建立互信，「試過同同事傾偈，傾傾吓先發現原來大家曾經喺同一時間出現喺同一地方，可能大家擦身而過好多次，但唔識大家，𠵱家竟然出現喺同一個地方，真係緣份！」

你快樂所以我快樂

基於共同的政治理念和抗爭經歷，這十多位少男少女建立起深厚的友誼。因為資歷最長而被眾人笑稱為「大家姐」的K，留下非因愛上烘焙，而是純粹因為開心：「我哋真係一家人咁咩都會傾，我連感情問題都會搵媽媽傾！」

K口中的「媽媽」，是手足廚房的負責人Sara。本身是烘焙師的她，自言反送中運動前是港豬，因不忍看到年輕人獨力承受暴政的打壓，希望以自己擅長的手藝，與手足同行。她於去年12月起與黃店合作，教授抗爭者製作手工曲奇和蛋卷，讓他們藉一技之長賺取生活費。至今年2月，她正式成立手足廚房，高峯期時曾聘請40多名抗爭者工作，當中最年輕的年僅16、17歲，也有因被捕而失業的手足。

44歲、本身育有一子一女的Sara，與一眾年輕手足打成一片，毫無隔閡，甚至將他們視如己出。他們出去「發夢」，她一定要他們向她報平安。他們受傷了，她就帶他們去看醫生。他們與家人因為政見不同而嘈吵，她就充當樹洞助他們修補關係，「我都做咗人哋阿媽，見到佢哋咁我都會肉赤」。

烘焙媽媽：建立手足的家

手足廚房能否繼續支撐下去，也是未知之數。這裏僅靠Sara一人苦苦經營，本來生意尚可，獨門秘方「催淚彈味曲奇」尤受客人支持。但在疫情爆發以來，小店銷情慘淡，一直蝕本經營。Sara為入不敷出而發愁之餘，家人也漸有微言，「我先生雖然都黃，但覺得我太瞓身搞呢件事，始終我兩個細路都仲細……」

自7月起，有黃店請手足廚房製作月餅，連同寫上打氣字句的明信片，寄送予流亡台灣的抗爭者，並在本地黃店發售。Sara和十多名從未製作過月餅的手足，兩個月來一直由早到晚在廚房趕工。不論對手足還是她來說，都是一大挑戰：「第一次教咁多年輕手足，同埋要大量出售，要預時間睇吓大家幾時上手，咁大家都會失敗，要做好多次先得。」但特訓過後，她對手足致以最高評價：「唔係個個一開始都做得好好，佢哋都會發吓脾氣，但唞完又會繼續。可能我哋嘅月餅係肉酸少少，但佢哋一定係好用心咁整！」

對於月餅的銷情，Sara沒有多想，只希望可以一直守住手足廚房：「見到佢哋咁開心咁安樂，就會想繼續做落去，好似一個屋企咁，佢哋鍾意幾時返嚟都得。」