豆腐沙中綫︱潘焯鴻：香港已經無皇法 「吹哨」後千萬工程費被拖欠 300宗官司纏身

中科興業董事總經理潘焯鴻揭發沙中綫紅磡站工程出現剪鋼筋等多項醜聞，被外界喻為「吹哨者」。對於中科被頒令清盤，潘稱近兩年備受多方面打壓，原有的政府工程被拖欠逾1,200萬元工程費、存放在紅磡站總值逾2,000萬元的工程物料也被大判偷走，報警求助卻不獲受理，短短1年被300多單官司纏身。他慨嘆「香港已經無皇法」，不過自己心情平靜，稱被清盤後可騰出更多精力跟進沙中綫及港鐵醜聞，勉勵市民堅守核心價值。

對於被法庭頒令清盤，潘稱中科曾嘗試向有關公司提出商業方案嘗試解決，惟對方拒絕接受。如他繼續在案件上糾纏，單是律師費已高於原本被追討的費用，故決定不向法庭支付保證金，初步估算被清盤後淨損失約4,000多萬元。

潘焯鴻指，自2018年揭發紅磡站醜聞後，中科一直處於難關，被多方「夾攻」。例如被人惡意入稟追討「欠薪」，短短1年間已累積約300多宗相關官司，有人更被發現以假文件入稟，「（官司）去到2019年先解決晒，消耗大量時間同律師費。」

除被追討「欠薪」，中科的工程費用也屢被拖欠，例如早前以分判身份承接水務署工程，惟署方在紅磡站調查聆訊期間，以各種行政手段拒付糧款，大判更終止其工程合約，又拖欠逾1,200萬元工程費及賠償，事件最終鬧上法庭，至今仍未解決。

值逾2,000萬元工程物料被偷 報警卻不受理

潘續指，中科承接紅磡站工程時，有約2,000萬元「通架」等工程物料存放在地盤，潘卻發現被承建商禮頓「偷走」，「（禮頓）用自己啲車偷走啲架，運去港鐵宋皇臺站地盤收埋，我哋用航拍機影晒，報晒警」。惟警方卻以「商業糾紛」為由拒受理，中科就事件亦要入稟法庭追討。「兩單case都入稟咗法庭，依家要睇清盤官決定繼唔繼續打落去。」

潘焯鴻認為，種種事件令中科的業務及財政大受打擊，亦反映有人欲藉此施壓令他噤聲；他指中科被清盤後，這些纏擾已久的事件終可告一段落，形容自己心情平靜，亦勉勵港人堅守核心價值，「希望大家記得有個『傻仔』即使被多方打壓，仍堅持講出真相」。

現時他的工程業務已轉移到柬埔寨及台灣發展，香港地區暫只有「諾翹Lockill」口罩業務運作。他將有更多時間及精力投入非牟利組織「中科監察」工作，專注追擊沙中綫及港鐵醜聞，又稱目前已掌握事件來龍去脈，短期內將公佈。

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