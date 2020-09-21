【扣內地29日】

【本報訊】12名港青被公安扣押內地至今已29天，家屬委託的律師被拒見，連12人至今被扣何地，家屬也沒有收到正式通知，部份家屬昨到灣仔警察總部報案，要求警方交代12人被捕當日香港水域雷達紀錄，並希望政府派員到深圳與12人會面。有被捕者家屬踢爆，原來港警早已掌握其子出海等通話紀錄，質疑與內地公安勾結，將12人「賣豬仔」給大陸拘捕。

多名被扣押內地港人家屬在立法會議員朱凱廸、民主派初選出線人鄒家成及大律師鄒幸彤等陪同下，到灣仔警總報案，他們提出三點訴求，包括清楚交代12港青被捕時間、地點、過程，以及有關過程有否造成傷害；海事處提供事發當日船隻的雷達紀錄，水警提供事發當日的巡邏路線及位置，並促港府以會面或通話，親自確認12港青情況，安排家屬委託的律師與他們會面。

促海事處公佈雷達紀錄

被拘留港人鄭子豪的父親稱，他早於上月26日為兒子失蹤報案，但警方出示一部不屬其兒子的手提電話，「佢畀個電話我睇，裏面有我個仔嘅WhatsApp，我又唔知點解有我個仔WhatsApp喺度，證實咗我個仔係出咗海釣魚，佢（警方）話，出咗海釣魚，六、七日都好正常啫」，警方更以此拒受理案件，「（警方稱）只可以喺街上，（如果）見到我個仔：『你爸爸搵你呀！』咁樣。」

鄭父質疑警方一早已掌握兒子甚至其他被扣人士行動，「既然我個仔電話WhatsApp警方係全部都有，我相信絕對有機會嗰12個人嘅資料，包括WhatsApp、電話，全部俾警方控制」，認為港警絕對有機會「同中國政府勾結埋」，藉機將12名港青送給大陸拘捕，「將呢班港人賣豬仔，賣畀中國政府。」

對於政務司長張建宗等港官稱與12港人家屬聯絡80次，另一被拘留港人李子賢的父親強調從未與張直接對話，「我哋個仔係咪真真正正喺鹽田看守所？我都希望盡快知道，最低限度，唔可以探望嘅話，（畀）相片或者佢喺裏面畀封信我哋，（等）我哋知佢哋真係喺嗰度。」他直言希望港府協助「搵返個仔返嚟」，以及保障兒子權利。

有份跟進事件的朱凱廸指，現時案件資訊僅由內地公安單方面提供，而且只有一個，就是在中國水域拘捕涉事港人，但港府又肯定涉事港人由香港逃走，形容當中過程「有一段空白咗」，希望警方及海事處公佈有關雷達紀錄，澄清外界對內地公安跨境執法之嫌。

公安明須決定是否逮捕

對於保安局局長李家超指涉事港人已全數獲內地委派律師，大律師鄒幸彤反駁指，涉事港人中有未成年人士，根本不能自行委任律師，即使是官派律師，港府也應轉告家屬被委託者為何人；按內地刑法，公安進行拘捕後30日內，即最遲本周二要決定是否正式逮捕，否則要放人，若正式逮捕便可繼續拘留，促港府盡快釐清是否涉非法逮捕。

中國維權律師關注組主席、本身也是律師的何俊仁直言，鄭子豪雖然須每周向警署報到，但警方一般不會透過手機問報到人士下落，警方向鄭父出示所謂通話紀錄十分奇怪，不肯定訊息是否由鄭本人親自發出。至於警方會否事先向中國水警通報12港青行蹤？何認為難以推斷，以往類似事件因涉及內地因素，港警多以「唔想搞大件事」為由敷衍了事，事實上香港警方亦只能聽從內地的說法，即使「調查跟進」亦作用不大。

警方深夜回覆稱，水警指揮及控制中心曾檢視8月23日上午航行監察系統紀錄，未發現任何內地海警船進入或停留本港水域，當天上午亦未有接獲任何上述報告或市民求助，強調該12名港人被內地執法部門拘捕與警方無關。

警方又稱，上月28日接獲內地執法部門通報，8月23日在內地水域拘捕12名港人涉非法入境內地，警方即時通知被捕人士家屬，目前未收到進一步資料。