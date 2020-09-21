【專橫執法】

【本報訊】武漢肺炎疫情反覆，原意警惕市民保持社交距離的限聚令，落在警員手上變成打壓示威的政治工具。至上月底警方已發出近3,700張定額罰款通知書，但當中逾1,500張尚未繳款，部份人近期密鑼緊鼓準備下月起出庭抗辯。有人挑戰警方對「共同目的」之演繹，有網媒記者挑戰義務工作是否應獲豁免，亦不滿警方肆意檢控令採訪時間大減；已五度被控的社民連主席黃浩銘指，政府如無限延長限聚令，港人將長時間失去表達自由，故需要開展這場必要的司法抗爭。

霸氣哥：司法抗爭好低成本

人稱「霸氣哥」的曾建峰曾在灣仔街頭對防暴警聲嘶力竭質問，警察最後拉隊走人，他很相信「郵差遇惡狗」的傳統智慧，惟這招一年後已無用武之地，防暴再遇霸氣哥會先以橙帶圍封，限聚令告票變成「最低消費」。不過，他將拒絕乖乖交罰款，「俾佢咁濫告，成個社會嘅成本更大。」

他今年5.1於沙田新城巿廣場隻身於封鎖線前質問警方，一晚連收兩張告票；上月6日在油尖旺直擊警方驅散市民，以手機拍攝過程即有防暴喝罵截停，本想誣告阻差辦公，擾攘一輪再收限聚令告票，「畀我感覺係，敢講多句就搵罪名屈我。」

限聚令本為防疫，但防疫意識未見專業的警隊偏偏發告票數目冠絕所有部門，佔整體數字99.8%，達3,719張。曾建峰指「好明顯係政治目的」，變成驅散工具，因較圍捕節省行政成本，且現時堵路與暴力抗爭絕迹，警方就以彈性極大的限聚令，增加港人和平在行人路叫口號的抗爭成本。

曾建峰的抗辯計劃是挑戰警方所謂「共同目的」的演繹，「差佬玩法係突然拉起封鎖線，成條街嘅走唔到」、「老屈囉，總之出現喺嗰度就屈有共同目的」，希望如抗辯成功，可防止警方繼續濫權，「呢個司法抗爭已經係好低好低抗爭成本，我覺得何嘗唔去做吓呢？」

網媒記者：上庭發聲保採訪權

網媒記者被前線警員敵視，遭指摘阻礙執法，現時進一步被指犯限聚令，警方更自行把義務採訪工作視為違法。網媒Free HK Media的記者W在8月31日及9月6日均收告票，「突然前後兩隊警察夾住包圍，用咗個半鐘對身份，只可以熄機企喺到等」；另一次W只跟同事兩人一起，更特別與他人隔開1.5米，警察卻以他們跟身後另一記者「有講有笑」指控三人群聚。截查令採訪時間大減，每次只有一半時間工作，「9.6有大肚婆被拉低，同事當時被警察圍住發告票就拍唔到」，變相被剝奪採訪權，8.31當天最少40名記者一同被截查長達個半小時，如同失去60句鐘，即兩天半的報道時間及鏡頭，當中錯過多少真相？

W也決定不交罰款，抗辯理由涉及義務記者的採訪工作是否應獲豁免。另一網媒《米報》的記者Shirley亦被票控，她指現時未有先例，「要等義務記者或急救員上庭挑戰。」透露各網媒正醞釀成立新組織發聲，「今次599G係導火線，起碼要佢（警察）知道我哋唔係弱雞。」

黃浩銘：分開企都被屈聚集

抗爭常客黃浩銘不經不覺已收五張告票，全部皆與社民連的示威有關。他表明不會繳交罰款，其中兩宗已排期下月12日及20日在法庭處理，屆時他將自辯。不過，他指其實每次示威，都有遵從限聚令要求分批行動，「4月30號前我哋都係咁保持社交距離，當時警察最多警告吓，但我哋真係分開企，冇出過告票。直到警總外嗰次，突然改話有共同目的，即係示威，就算分開企都當聚集；你係接受唔到細菌散播，定接受唔到反對聲音先？」

他過去曾多次自辯，2016年在港鐵示威案中更勝訴，今次自辯將提及表達自由、示威權利等理據，認為政府以疫情限制表達自由，理據要非常充份，「以色列都做到社交距離遊行示威，香港又有一段日子零確診（6月），冇理據一刀切禁示威。」他擔心，政府無限延長限聚令，港人將長時間失去表達自由，「呢場係必要嘅司法抗爭，我希望同我嘅戰友可以當示範，為正確嘅事去抗辯，希望被告（違反）限聚令嘅朋友唔好走散；香港人，我哋唔好驚，知道呢樣嘢係唔啱就去發聲。」