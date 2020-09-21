武漢肺炎︱港鐵周三復課日起加強早上及中午班次

全港中小學及幼稚園將於周三起（23日）分階段復課。港鐵表示，將會當日起加密本地鐵路綫平日早上及中午時段的班次，每班候車時間平均減約0.2至1.5分鐘，按各綫及時段而定，方便學生上學及放學。

港鐵表示，早前因應疫情，減少非繁忙時間班次。隨着復課，港鐵決定加強早上及中午時段的本地鐵路綫班次，分別為早上6時18分至7時15分及中午至下午2時。經調整後，早上相關時段班次由3.1至9分鐘，減至2.7至8分鐘，中午班次由3.6至10分鐘，減至3.4至8.5分鐘。而機場快綫及迪士尼綫的班次時間則維持不變，輕鐵各路綫則會因應需要，而調派雙卡輕鐵行駛。

九巴所有巴士服務今起恢復正常

除了港鐵外，各專營巴士公司亦於早前宣佈會於本周三加強服務。九巴方面，除了口岸接駁路線，所有巴士服務今日（21日）起恢復正常，周三亦會回復24條學校區巴士路線的服務。新巴城巴方面，23條學校路線服務亦將於復課日回復正常，大嶼山巴士亦有4條學校路線回復正常。

另外，下月1日為中秋節，港鐵再次表示，考慮疫情的情況及乘客需求後，決定當日會維持正常服務時間，不會提供通宵列車服務。

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