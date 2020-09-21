紅二代改變中國（一劍飄塵）

這是一個不討喜的題目，因為我的讀者群基本上是嚮往民主的年輕人。怎麼能把這樣一個任務交給紅二代呢？那還會是一個民主自由的中國嗎？

坦白說，我根本不認為中國能在兩代人的時間內，建設出民主自由的社會。這是mission impossible 108。湯告魯斯能演到108集？但改變中國卻是有可能的。比如，推翻習近平獨裁統治，讓中國回歸江澤民時代。這是不是就一定不可接受呢？

一些從中國大陸跑到海外的所謂民主人士，總表現出一副激進的面孔。他們會立刻否定上面的說法，把我攻擊為中共特務。在他們看來，香港人就應該武裝鬥爭，內蒙人就必須騎馬造反。似乎只有讓中共一夕之間垮台，才是反共。聽起來非常有激情，但真正實施的可能性是多少呢？這讓民主自由成為普通人望而生畏的難途，分化了要求民主進步的力量，不會讓中國變好，而是更糟糕。

對權力挑戰比平民更具威脅

我們必須認識到，習近平領導下的中國，是完全不可接受的、人神共憤的狀態。即使在中共統治歷史上，也是僅次於毛澤東時代。所以，任何擺脫習近平意識形態的改變都會讓這個國家正常一點、人性一點，都是一種進步。當然，是比較悲哀的進步。而顯然，能做到這樣改變，或者說有更大影響力的，是中共體制內的人群。而紅二代，又是體制內享受更大特權的人群。

在海外、香港發聲的我們，可能都忘了中國的言論不自由。不要說社會最底層民眾，就是中產階級、甚至資產階級，都完全沒有話語權。為甚麼最近中國兩起大案件是任志強和蔡霞？因為他們是紅二代，有特權。他們的言行對習近平的打擊，遠遠超過一般人。

毛澤東時代的林彪，一人之下萬人之上。他的兒子林立果是典型的最高層級紅二代。他組織暗殺集團，要結束毛澤東的性命。如果他成功了，中國會不會民主自由呢？歷史不可以假設。但他至少非常明白：「這套制度就是絞肉機。」這句話到了今天，又有多少中國人能夠理解呢？這不是因為林立果是天才。而是作為最高層的紅二代，當時的他就掌握了海外的資訊，啟迪了思想。這也是紅二代特權的一個有利因素。關鍵就在於，具體到個人，是如何利用這些特權的。

毫無疑問，有習近平這樣的紅二代，從壞的方面改變了中國。這屬於人性惡的體現。但也有胡德平、任志強這樣的紅二代，做一些好的方面的探討，是人性善的體現。兩者都很正常。當我們提及紅二代的時候，總是想到特權、想到腐敗。但人性是複雜的，沒有人生活在標籤之下。貧民的孩子並不保證就是善人，富豪的孩子並非就一定是惡人。相反，人類歷史上太多事例證明，優渥的生活條件，會激發人性更多的善。

對暴君統治機制的分析，至今沒有人超過法國作家拉波埃西。他對推翻暴政的建議是：「只要國人都不願受奴役，自然不戰而勝。不必剝奪暴君甚麼，只要不給他甚麽就行。我們毋須為自己做任何努力，只要自己不反對自己就行。」也就是說，如果人人都做到不支持習近平，他自然就維持不了統治。而拉波埃西自己就是貴族，相當於中國的紅二代。他的著作不僅改變了法國，更改變了人類歷史。

實際上，習近平最怕的也是紅二代。不要說對任志強這樣的反抗者，對當初支持他上台的劉源、胡德平等紅二代，也是盡力削弱他們的影響力。水可以載舟也可以覆舟。我們總是把「水」作為人民的比喻。但暴君卻會認為，是身邊的人。因為這些人掌握着巨大的權力。而中國歷史上，人民覆舟的次數非常有限。倒是統治階級內鬥造成王朝覆滅，數不勝數。

當此黑暗年代，哪怕不是陽光璀璨而只是烏雲後面的散光，也好過習近平的暗黑統治。