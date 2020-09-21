三權分立︱北京護法王振民指中國憲制根本上已排除三權分立 梁家傑斥中共欲「打殘司法權」

特首林鄭月娥早前公開否定香港存在「三權分立」後翌日，原香港終審法院海外非常任法官施覺民隨即請辭。中聯辦法律部前部長、清華大學港澳研究中心主任王振民今日在《星島日報》投稿，力挺林鄭說法，指無論從政治學、法學還是從國際實踐來看，「三權分立」是建立在主權國家完整權力形態基礎之上，香港作為中國的一個地方單位，不是主權國家，故其高度自治權完全來自於中央授權，「這就從整個憲制架構上排除了在香港實行一個國家『三權分立』的可能」。

王振民文中無視過去多名終審法院首席法官均指香港存在「三權分立」的說法，聲稱香港特區實行甚麼政治制度和體制，是國家事務、中央事權，「終究要問中央，由中央來解釋明確，不是任何人說甚麼就是甚麼」，又指「港版國安法」已經明確香港「行政主導」體制，又反駁「難道其他實行鮮明行政主導體制的國家和地方，例如法國，其司法就不獨立？可見，行政主導與司法獨立並不矛盾」，反稱有些人總把司法獨立與普通法牽連在一起，似乎這是普通法的專利，「其實，世界上很多國家、很多地方都有司法獨立，但是未必都實行普通法，二者沒有必然聯繫」。

引述鄧小平指香港制度不能完全西化

王振民又在文中指，前中共領導人鄧小平1987年4月會見香港《基本法》草委的講話，明確排除了「三權分立」，引述鄧當時指，「香港的制度也不能完全西化，不能照搬西方的一套。香港現在就不是實行英國的制度、美國的制度，這樣也過了一個半世紀了。現在如果完全照搬，比如搞三權分立，搞英美的議會制度，並以此來判斷是否民主，恐怕不適宜」、「我們一定要切合實際，要根據自己的特點來決定自己的制度和管理方式」。

王認為在鄧小平指示如此清晰明確的情況下，在中國本身的憲法體制完全排斥「三權分立」的情況下，「在中國憲制土壤上怎麼可能會『長出』『三權分立』的體制呢？一些人硬要從《基本法》裏邊找到『三權分立』的影子和根據，恐怕做不到！」王強調當務之急是要對香港特區的憲制秩序和體制「正本清源、撥亂反正」，回歸到憲法和《基本法》軌道。

香港大律師公會早前曾發表聲明，對林鄭及教育局局長楊潤雄先後否定香港「三權分立」論表示關注，指有關言論偏離不少法庭闡述香港特區政府架構的權威案例，以及兩任首席法官過往的聲明，亦「不符合《基本法》中清晰訂明和界定三權分立的條文」，「令公眾揣測政府在現行憲制及法律框架下究竟是如何運作」。

梁家傑憂中共未來會做「揦鮓嘢」 對法官「人格謀殺」

本身為資深大律師的公民黨主席梁家傑回覆查詢時指王振民的說法「了無新意」，諷刺根據中華人民共和國憲法中共是「萬能的」，故中共根據憲法建立香港特區，「由於佢係萬能、所以佢做乜都得，中央冇嘅制度佢都可以畀香港，事實上佢都畀咗」，認為中央現時指香港沒有三權分立的說法是背信棄義，違背回歸前承諾。

他亦強調，香港是否行政主導與三權分立與否沒有衝突，質疑中共目前不只要「行政霸道」，透過特首直接管理香港，更要「打殘司法權」，影響法院對行政機關的監察、司法覆核權力，梁舉例指近月左報不斷針對司法權，擔心中共未來會做「揦鮓嘢」，如對法官「人格謀殺」、威迫法官等，認為終審法院海外非常任法官施覺民本月辭任與這些問題有關。

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