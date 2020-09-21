官派兩律師用盡限額阻介入

【本報訊】12名港青上月底懷疑潛逃台灣時被內地海警拘捕後，被拘留於深圳鹽田區看守所，家屬及他們委託的律師至今一直未能接觸當事人，保安局長李家超日前卻表示，12名港青全部已經獲內地當局提供兩名代表律師。有份跟進事件的立法會議員朱凱廸踢爆，中共並非「咁好死」為被扣港人提供兩名官派律師，目的是「打爆個quota（限額）」，令家屬委託的律師無法再介入案件。

12名港青被內地刑事拘留至今已29天，家屬及委託律師仍然未能會見各人，但李家超表示，12人已按內地當局提供律師名單，揀選兩名代表律師。朱凱廸咋在社交網站發文，質疑：「點解中共『咁好死』」，向被扣留港人委派兩名律師？」

朱凱廸解釋，按大陸《刑事訴訟法》第33條，被扣留的人士可以找一至兩名律師辯護人，若果中共只派一名官方律師予被扣留者，「佢哋就冇理由拒絕由家屬委託的律師。」

朱凱廸指李家超「中共傳聲筒」

朱凱廸質疑，官方委派兩名律師予每名被扣留港人，李家超則是「中共傳聲筒」，告知被扣留港人已選擇兩名官派律師，令當事人可獲律師辯護限額爆滿，「等『家屬律師』冇位置介入」。

朱凱廸直言，目前訊息隔絕，「李家超的大話暫時不會被識穿」，但他擔心情況意味12名港人極有可能不會在短期內獲釋放回港，強調營救工作仍須努力。