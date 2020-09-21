警員直認違反所有處理證物程序 記事冊內隻字不提

去年8.31港島嚴重警民衝突中，「陣地社工」成員陳虹秀等八人被控參與暴動，審訊今午繼續。當日處理證物的警員作供時，披露警方搜證連番出錯，先是因「相機突然運作唔到」而未有即時為證物拍照；帶同證物返回警署後，僅放在個人櫃桶內。到化驗汽油彈時，警員竟是先在辦公室找來一支礦泉水，倒空後將汽油彈內液體倒入膠水樽內便運往化驗。最後玻璃樽化驗結果顯示樽上並無任何指紋。而伸縮棍化驗後運回警署時，又不慎打開證物袋。辯方稱警員處理證物疏忽，所有程序皆錯誤，警員坦承辯方說法。

本案第四被告龔梓舜除被控暴動外，另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有汽油彈及伸縮棍。控方下午傳召處理涉案汽油彈及伸縮棍的證物警員20869蘇達龍出庭作供，他於案發當日隸屬灣仔警區刑事調查隊第8隊。

獨自處理涉案汽油彈 未有同袍見證

蘇供稱，案發後翌日、即9月1日凌晨，他奉命到律敦治醫院處理一宗襲警案。當時遇襲警長黃子誠展示證物，包括一個背囊、一支內有透明液體的640毫升藍妹啤酒樽連布，以及長23厘米的伸縮棍及面罩等物。當時他向遇襲警長查問案發經過，並為警長拍下3張傷勢相，同時檢取證物帶返灣仔警署。惟他稱當日返回警署後，因有太多案件需要處理，故當日先將汽油彈放入膠袋綁上死結，放入自己櫃桶後上鎖。

五天後，他早上回到辦公室，當時辦公室內沒有人，他獨自一人處理涉案汽油彈。惟由於當時他未能在辦公室內找到全新的樽，於是找來一支全新的礦泉水樽將水倒去，並將汽油彈液體倒入礦泉水樽中，再將之拿往化驗所。至於玻璃樽則先運送到鑑證科檢驗指模。

至9月23日，他得知重案組接手調查案件後，此時他發現自己「做漏咗嘢，冇幫啲證物影到相」，惟其他證物早已運走化驗，只得背囊及警棍仍在其櫃桶內，故即時為兩物拍照，七天後將伸縮棍送往化驗。

取回警棍後不慎打開證物袋

到了12月11日，他委託另一名警員取回警棍帶返灣仔警署，但他「唔小心打開咗個袋，我即刻採取補救措施，放入防干擾證物袋封存」，並交到警署證物室存放。至今年1月14日，他到鑑證科取回汽油彈等其他證物，結果顯示玻璃樽上沒有任何指紋。

蘇達龍在代表第四被告的大律師石書銘盤問下表示，他在醫院時有相機隨身，但拍完警長傷勢照片後，「相機運作唔到」，無法拍攝證物，遂打算返回辦公室容後處理。其後「工作真係太繁忙，新舊案都要同時處理，唔記得咗幫啲證物影相」。

他承認在處理證物上有疏忽，並同意玻璃樽及裝有易燃液體的膠樽沒有放入防干擾證物袋中，亦沒有另一證物警員在場作證。石大狀稱：「所有處理證物嘅規則，你都違反晒；除咗你，冇人可以講得出啲液體喺邊度嚟。」蘇同意辯方說法。

蘇又指當日奉命接手處理的是一宗襲警案，而非公眾聚集案件。被問到為何不將證物交給相關案件的警員處理，蘇稱：「當時我都唔知邊個處理呢單case，所以由我保管。我嘅職責只係撿取化驗，如果有人要會聯絡我。」

錄口供「你」「我」不分 警員辯稱「文筆唔好」

另外，蘇在他的警員記事冊中，對整個處理證物、撿取證物、以至轉樽程序的過程均隻字不提。他否認沒有即時作出紀錄，並自言「記錄咗喺張白紙度」，不過「以我嘅習慣，交咗畀其他隊員處理，我就即時碎咗佢」。辯方質問：「事件即時嘅第一個記錄，你銷毀咗？」蘇不同意，指白紙內容與其後他所撰寫的調查報告內容一致。

不過，蘇於1月22日為案件錄口供，但其口供竟稱：「『我』被人用鐵通襲擊」、「『我』的面部受傷」。石大狀指蘇既非遇襲警員，卻以第一身人稱描述事件，質問：「你喺邊度抄返嚟呀？」蘇稱：「可能係我文筆唔好，警長同我講述事件，我代入咗用咗第一身，唔係用第三身去寫。」石批評：「文筆唔好都分到『你』同『我』啩？」直指蘇的口供不盡不實。蘇否認。

政府化驗師蘇文豪博士供稱，化驗後發現用膠水樽盛載的液體為易燃的有機溶劑甲苯及二甲苯，是天拿水的主要成份。聆訊明續。

8名被告⾃僱人士余德穎（23 歲）、學⽣賴姵岐（22歲）、電腦程式員鍾嘉能（27歲）、廚師龔梓舜（23 歲）、陳虹秀（43歲）、無業漢簡家康（20歲）、莫嘉晴（24歲）以及無業漢梁雁彬（25歲）被控於在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶參與暴動。龔梓舜另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於軒尼詩道117-127號外管有汽油彈及伸縮棍。

【案件編號：DCCC12/20】

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