元旦日大圍捕 六男女藏對講機雷射筆今提堂

警方今年元旦腰斬民陣遊行，及後在銅鑼灣進行大圍捕，以涉嫌非法集結罪名拘捕近300人。事隔八個月，六名男女被指當日藏有對講機及雷射筆等物品，其中一男一女另被指參與非法集結，案件今在東區裁判法院提堂。裁判官押後案件再訊，以待辯方閱覽涉案文件，其間各被告均獲准保釋。

六名被告護士余子釗（29歲）、銀行顧客服務助理嚴宇傑（26歲）、無業女吳淑馨（55歲）、閉路電視技術員任詠賢（25歲）、客戶助理任漢軒（23歲）以及女學生張旭敏（22歲），他們的案件今首度提堂。第一至第五被告各被控一項無牌管有無線電通訊器具罪，控罪指第一至第三被告於今年1月1日在銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨外管有無線電通訊機，第四及第五被告則被控同日在軒尼詩道525號崇光百貨外管有兩部無線電通訊機。

第四被告另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他在軒尼詩道525號外攜有一個能發出雷射光束的裝置。第六被告則被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指她在軒尼詩道505號外保管一支噴漆。

而第四及第六被告另共同面對一項參與非法集結罪，指二人在軒尼詩道555號崇光百貨一帶，與關偉洛、李興鑫、劉子睿、梁敏、一名14歲男生以及其他不知名人士參與非法集結。

裁判官劉綺雲應辯方申請，押後案件至11月27日再訊。六名被告均准以1,000元保釋，當中第四及第六被告在擔保期間不准離港、須交出旅途證件，以及定時向警署報到。

法庭今午亦處理涉及地盤工人關偉洛（31歲）、無業李興鑫（39歲）、學生劉子睿（20歲）、14歲男學生及髮型師梁敏（24歲）的案件。控方加控五人一項非法集結罪，指他們在軒尼詩道555號崇光百貨一帶與任詠賢、張旭敏及其他不知名人士參與非法集結。劉官同樣押後案件至11月27日再訊，待辯方就答辯方向索取指示，其間各被告獲准繼續保釋。

五名被告各被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。控罪指關偉洛和李興鑫當日在銅鑼灣崇光百貨外，分別管有一支銀色士巴拿及34條索帶。劉子睿則被控同日在銅鑼灣軒尼詩道525號外管有300條索帶。14歲男生被控在軒尼詩道523號外管有一把鎚仔，梁敏則涉在軒尼詩道513號外管有一把鉗及一串六角匙。

【案件編號：ESCC1307, 1991/20】

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