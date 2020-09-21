土庫曼首都　獨裁之下無異色

背包浪子的環球歷程充滿奇遇，話說他為了方便到訪各國，同時帶備了BNO及特區護照。首站進入哈薩克，兩本護照都免簽，於是他隨手給了特區護照予關員蓋印，但下一站到吉爾吉斯，因BNO免簽，而特區護照需電子簽證，他想轉用BNO入境，不料吉爾吉斯關員見不到他的BNO有出境哈薩克印章，險以為他是非法入境哈薩克。

聽阿爾札赫國民心聲

背包浪子取出特區護照的哈薩克入境印章解釋，但關員竟在他特區護照上蓋上入境印就放行，致他下一站轉到塔吉克遊覽帕米爾高原，由吉爾吉斯出境時就出事，關員問他為何特區護照沒有電子簽證， 着他即時返回首都取消特區護照印章，在BNO上蓋入境印才予放行。

擾攘數小時，關員最終在他BNO蓋上出境印，稱破例予以放行，但着他短期內不可入境吉爾吉斯，於是出入境印就分別蓋在兩本護照上。

去到土庫曼首都阿什哈巴德，背包浪子發現整個都城全是白色大理石的建築物，有白色之城稱號，「原來土庫曼總統非常獨裁，純粹因為個總統鍾意白色。」

背包浪子到訪過不被普遍承認的國度——阿爾札赫（Artsakh）。位於阿塞拜疆、亞美尼亞之間，阿爾札赫聚居不少亞美尼亞人，國際上承認為阿塞拜疆領土，但早在上世紀末宣佈獨立，而出入境都必須經亞美尼亞。「我喺嗰度過咗三日兩夜，同好多當地人傾偈，佢哋都好proud of係亞美尼亞人，唔係阿塞拜疆人。」