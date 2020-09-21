男女學生被控堵路 督察被指為拘捕「篤數」

去年10月13日多區市民響應「神獸罷就」反修例活動，其中深水埗等地均有示威者堵路。兩名分別16歲及18歲的學生涉嫌在深水埗參與集結時被捕。他們否認在公眾地方造成阻礙罪，案件今早在九龍城裁判法院開審。辯方大律師質疑，拘捕被告的督察誇大聚集人數，並以未經批准集結罪名隨意拘捕黑衣人。

被告為16歲鍾姓中四女生及18歲IVE學生胡文俊，兩人同被控一項在公眾地方造成阻礙罪。 控罪指兩人於去年10月13日在深水埗長沙灣道與欽州街交界馬路附近，與其他不知名的人聚集，因而可對公眾地方造成阻礙或交通受損。

西九龍衝鋒隊第二隊督察黃耀彬今供稱，當日下午3時許，長沙灣道與欽州街交界馬路上黃格內有近60名示威者聚集。當時另一陳姓高級督察以廣播發出警告，亦有旗手向示威者舉旗警告，惟示威者沒有遵從，繼續聚集及叫囂。

及後黃下車向前推進，驅散示威人士，並追截胡姓被告，追至福華街176號外，兩人雙雙倒地。他制服胡，反手扣上膠手銬，並指示警長以未經批准集結及蒙面法罪名將他拘捕。

鍾姓女被告的大律師盤問黃指，當時有市民身處現場，但他們並非示威者。黃稱不記得，但強調「正常市民唔應該喺黃格內，根據環境因素，我十分之相信係」。

胡的大律師則質疑，當時現場僅有30名示威者，黃為求以未經批准集結罪名作出拘捕，遂「篤數」謊稱現場有60人。黃不同意。大狀又指，當警車抵達現場時，示威者已四散，被告因身穿黑色衣服而被捕，黃亦一概不同意。

女被告遭按地叉頸跪背

控方另就特別事項傳召時為高級警員、現已升職至沙展的黎錦耀作供。控方要求將其記事冊呈堂，當中記錄鍾姓女生曾作招認謂：「阿蛇，我知非法堵路唔啱，畀次機會我，我唔再做犯法嘢。」

黎供稱，當時見鍾與三名戴口罩的示威者在黃格聚集。黎趨前時，鍾大喊：「有差佬，快啲走，咪被拉到。」黎將未及逃走的鍾截停，其間鍾不停揈手掙扎，黎再將她按在地下，宣佈拘捕及警誡。控方問黎，根據黎的書面會面紀錄，當中寫有「我有理由相信你與四至五名不知名人士參與堵路」，但在記事册中卻寫了「三名」；黎直認書面會面紀錄寫錯。

辯方盤問黎指，黎拘捕女生時未有表露警員身份。黎答稱因當時身穿軍裝，故無此需要；再被追問下，他答當時曾謂：「咪郁，停低，我係警察。」

辯方再問黎，根據其記事册紀錄，女生被制服後兩人曾有對話，女生曾承認為爭取五大訴求而擋車阻路，但該段對話沒有警誡。黎辯稱：「我都要問清楚發生咩事先警誡，唔係下下都要警誡。」辯方指出，當時女生被按在地上，臉部朝下，雙手被反鎖，又遭叉頸，更被黎以膝用力跪在她的後背，令她呼吸困難，不可能有對答；黎不同意。辯方直指對話內容屬虛構，黎亦不同意。

【案件編號：KCCC554/20】

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