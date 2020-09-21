關愛基金加碼派錢低收入新移民 來港未夠7年滿18歲即袋1萬蚊

關愛基金今日（21日）宣佈，將向明年3月31日前年滿18歲、來港定居未夠7年，及符合低收入家庭資格的新移民派1萬，合資格人士可在本月27日起分階段申請。勞福局局長羅致光以加快效率為由，指政府已欽點中銀擔任代理銀行，預計每宗個案平均需時8星期處理。羅估算計劃可令逾20萬人受惠，涉款超過21億，行政費用佔逾1億，中銀至少可獲得逾3,000萬行政費收入。

有來港3年的新移民指疫情令他及太太失業，打散工無法支撐養活一家五口。他批評政府早前向市民「回水1萬」獨新移民無份，「點解我哋要9月先嚟講（計劃詳情），仲要等到年尾先有，好失望囉！」

欽點中銀處理 行政費$3000萬

羅致光今日交代津貼計劃詳情。他指計劃是本年度財政預算案的「拾遺補漏」措施，估算計劃可令逾20萬人受惠，涉款超過21億，如申請人數超出預期，會再向扶貧委員會申請額外資助。他補充，合資格人數的預算是根據今年初估計，及以往關愛基金派發津貼的經驗所得出。

羅又聲稱，為加快行政效率，沒有為計劃進行招標；至於選擇中銀的原因，則因為中銀在香港有最多分行。他又指，不邀請多一間銀行代理，是避免因系統銜接而花更多時間。整個計劃預算中，行政費用佔逾1億元，其中中銀可在每筆成功申請個案中獲得150元。

羅致光指，若以20萬人成功申請計算，即中銀至少可獲得逾3,000萬行政費收入。他指，行政費用已比以往津貼計劃每筆250元為少。

申請後8周收錢

羅續表示，秘書處在接獲中銀完成初步檢查的申請個案後，會再覆檢資格，故申請需時8星期時間處理。秘書處會以短訊、電郵或信函通知申請人申請結果。

申請人除提交表格外，亦須提交香港居民身份證、其單程證或受養人簽證、保證人身份證及其聲明書、申請人或其同住家人已通過特定資助計劃經濟審查的證明文件，及收款銀行賬戶的證明文件副本。秘書處會隨機抽查部份個案，以進行全面入息審查。羅拒絕透露抽查百分比，但指會根據個案的風險進行審查。

周日起收表 優才計劃無份

1971年或之前出生的合資格人士，可於今年9月27日（周日）起申請；1981年或之前出生者可於10月11日起申請，其後年份者則可於今年10月25日起申請，截止申請日期為12月31日。

合資格人士明日（22日）起可到各中銀分行、各區民政事務處的民政諮詢中心、社署分區福利辦事處、少數族裔支援中心索取表格，或在關愛基金網站上下載。

合資格人士包括持單程證來港定居、擁有香港入境權或可在港無條件逗留、或以受養人身份在港逗留，但不包括透過升學、投資、優才及工作假期計劃來港人士、外傭、外勞及在囚人士。

何文田松山府邸安老院日前爆出出現派錯藥及鼠患等問題，惟羅致光今日多次以「事件與記者會主題無關」為由拒答。

新移民養5口：年尾先有錢好失望

社區組織協會幹事施麗珊表示，雖然1萬元津貼對大部份新移民家庭來說能紓緩不少重擔，但認為街坊需在申請後至少8周才能取得津貼，無助他們解決燃眉之急，「好多街坊已經用晒積蓄，等筆錢救命」。她又指，計劃要提交眾多證明文件副本，擔心部份申請者因不熟悉而漏交，因而進一步加長申請程序。

2017年底來港，和太太及3名在學子女團聚的Andy原任職保安，惟疫情令他及太太自2月起失業，現時僅靠他打散工，每月賺取不足1萬元獨力支撐一家五口生計。Andy對年底才能領取津貼直言失望 ，「等住佢開飯就死喇，兩個月前見人攞咗1萬，點解我哋要9月先嚟講（計劃詳情），仲要等到年尾先有，好失望囉！」他批評政府當日向全港市民派1萬元時，應同步開展有關計劃，令他們不致要遲近半年才獲得津貼。

鄺俊宇倡津貼全港劏房戶

前扶貧委員會委員、民主黨立法會議員鄺俊宇指，若關愛基金有能力新移民派發1萬元，政府更應向全港劏房戶派發津貼，乃至向全港市民再「回水」1萬元。鄺又指，政府是次再次未有就花費公帑的計劃招標，令中銀可在無競爭情況下淨袋逾3,000萬行政費，做法無法令公眾信服。

關愛基金於2011年初成立，當年由富豪捐款，目的是為由政府向經濟上有困難的市民提供援助，特別是未納入社會福利安全網的人，被稱為減輕貧富懸殊的「贖罪券」。基金最新財政情況顯示，截至本年8月，政府注資200億元，獲捐款18.2億元，結餘逾183億元。

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