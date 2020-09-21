學生拖時間籌錢　「對法庭無希望」

【本報訊】限聚令相關法例中訂明豁免情況，包括「為處理有助於預防及控制指明疾病的供應品或物品」而進行的群組聚集，但警方對法律似有另一番演繹。一批青年今年4月20日在旺角設街站，掛起「光時」標語派發口罩和酒精捽手液等防疫物質，忽然遭30名防暴警包圍票控，警員當時只揶揄「有乜自己同法官解釋」，當中年紀最細只得12歲。相隔五個月，街站負責人Steve指，被票控七人中，五人堅持抗辯，但有兩人已繳交罰款，而警方最近曾回信，稱案件調查中，暫未有法庭聆訊排期。

斥政權以經濟施壓

此外，有關法例對「1.5米距離」的規定並不清晰，條文一面授權警方可解散距離不足1.5米的聚集參與者，但如已相距逾1.5米，是否就可合法聚集？警方8月初曾在假日於中環向家傭執法，甚至拉起一條1.5米的橫額着家傭要各人保持距離，惟對待抗爭者卻有另一標準。

學生組織「賢學思政」在8.31悼念一周年，於太子站外獻花叫口號，雖然每名成員站立已相隔1.5米，警員仍拉起封鎖線票控，成員E指，曾向警員解釋各人已有1.5米距離，但對方聲卻稱距離多少都無用，因聚集者有「共同目的」。

E又坦言，對學生而言，對2,000元罰款非常頭痛，未必每名學生都敢向父母求助，相信政權想以經濟壓力逼學生減少上街，但亦坦言對法庭不抱希望，撰寫抗辯信只是「Buy Time」，令學生在其間想辦法賺錢繳交罰款。