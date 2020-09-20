【本報訊】環保署原計劃在各區的社區回收中心設置「自助禮品兌換機」，據了解，為「配合」大數據系統運作，署方曾要求各區回收商必須向一間指定公司取得確認書才可招標，近日經傳媒查詢後突然縮沙，將計劃擱置。環保署解釋，因不同供應商提供的智能回收系統在對接上有實際技術及商業困難，故暫停計劃。有立法會議員質疑事件不尋常，認為署方要求回收中心採購兌換機時，已明顯偏袒其中一間供應商。

環保署計劃以不記名積分卡，讓市民可在各「綠在區區」、社區回收中心、流動回收點進行回收時，賺取電子積分以兌換禮品，於是構思設置自助禮品兌換機。據環保署提供給社區回收中心的採購文件資料，署方提供了七間可提供禮品兌換機的供應商資料予中心作報價之用，其中一間「睿貓國際有限公司」（即AI CAT International Limited）被特別標註是現時向環保署提供智能回收系統、智能卡、禮品兌換機和大數據系統的供應商，報價建議書中，更曾一度要求其餘六間供應商報價時需「附上與 AI CAT International Limited 之間就使用大數據系統權限的確認文件，例如確認信」，聲稱是為了配合大數據系統內的正常運作。

名單上其他供應商透露，環保署其後更改要求，表示不需取得AI CAT的確認信，但仍須獲取「由環保署租用的大數據系統的使用權所須支付的行政費用」的報價。該項報價同樣只能透過AI CAT獲取，有供應商質疑即使AI CAT不中標，但仍能收取行政費用，對其餘供應商不公平。

曾要求供應商交行政費

事隔一周（9月17日），AI CAT稱會免費開放大數據平台的對接口，就大數據平台使用權不需要支付行政費用。但一日（18日）後，環保署向各社區回收中心稱已擱置有關計劃，聲稱各供應商報價資料將不再適用。

本報向環保署查詢計劃被擱置的原因，環保署回覆稱，由於有供應商表示，由不同供應商提供的智能回收系統在對接上有實際技術及商業困難，需更多時間解決，環保署會審視有關情況，並重新考慮在所有社區回收中心設置自助兌換機的時間表。

AI CAT負責人表示，不清楚環保署在做的事情，「環保署做咩唔使向我報告㗎」，當記者再追問事件詳情時，負責人只說沒有進一步補充。

民主黨立法會議員許智峯認為事件不尋常，過往環保署招標項目中，沒有見過有這樣的門檻，認為明顯偏袒其中一間現時為環保署提供服務的供應商，「我哋亦從來唔知有呢件事，喺政策文件冇出現過」。整個採購程序的文件明顯是指向其中一個供應商，對其餘供應商表面亦造成不公平。