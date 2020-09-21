岑子杰遇襲案售貨員囚46個月 官：以政治人物為目標屬加刑因素

民陣召集人岑子杰去年8月在佐敦與友人午膳期間，遭兩名蒙面南亞裔男子持棒球棍及牛肉刀闖入餐廳施襲，友人用手擋棍受傷。售貨員及後認罪，承認招攬15歲少年夥同犯案，指使對方駕駛失車撞載兇徒，少年則經審訊後被裁定串謀蓄意傷人等罪成。區域法院法官陳仲衡今判刑時形容襲擊邪惡，其中售貨員招攬未成年人士犯案，令人髮指，且以政治人物為目標，屬加刑因素；為免他人仿傚，重判售貨員入獄46個月，少年則入住教導所，另兩人須停牌18個月。

兩名被告分別是現已16歲的何姓少年及30歲售貨員羅建華。羅建華於開審前承認串謀蓄意傷人、未獲授權而取用車輛及沒第三者保險而駕駛車輛共三罪。何則承認無牌駕駛、擅取車輛及沒第三者保險三罪，但否認串謀蓄意傷人及擅取車輛罪，經審訊後被裁定罪成。

形容兩人純粹為錢犯案

法官陳仲衡今指形容襲擊邪惡及嚴重，岑子杰友人受襲後受輕傷，岑則沒有受傷，稱施襲者做用牛肉刀及棒球棍犯案，若非友人勇敢擋格，岑或會受嚴重傷勢。此外，兩被告及同夥犯案時，使用假車牌、口罩及武器，反映事前經過精心策劃。陳官又指，雖然兩被告可能不熱衷政治，僅為了錢而犯案，但《明報》前總編輯劉進圖被斬案中表明，其罪責與主謀相同。

陳官續指，感化報告透露首被告的父母放任管教，令他自小缺乏指導及監督，並且無心向學，早於前年輟學，何因貪心、想搵快錢而犯案。陳官認為，雖然感化官及辯方均建議法庭判首被告入勞教中心，但念及其年紀、以及犯案因受年長者唆擺，相信他較適合接受更新而非處分，遂最終判他進入教導所。至於無牌駕駛、擅取車輛及沒有第三者保險下駕駛車輛三罪，則判他停牌18個月，其間不得考取任何駕駛課程。

至於次被告，陳官形容其罪責遠超首被告。陳官指，次被告明顯是案中的領袖，而他身為成年人，卻利用未成年的首被告犯案，更要求沒有車牌的首被告駕駛沒有第三者保險的車輛，對道路使用者構成危險。案件經精心策劃，包括故意使用失車、事先跟蹤岑及持有武器，但念及岑沒有受傷，遂以4年為判刑起點。

惟陳官考慮到，案發時社會正經歷嚴重撕裂，被告及同夥本案卻針對政治人物犯案，將意識形態分歧訴諸暴力，為免他人倣效，遂加刑一年。此外，由於次被告招攬未成年人，作出如此令人髮指及邪惡的行為，遂再加刑9個月。計及認罪扣減後，就串謀蓄意傷人罪，次被告最終遭判入獄46個月。至於擅取車輛及沒有第三者保險下駕駛車輛兩罪，則分別被判入獄6年及停牌18個月。三罪同期執行，最終次被告須入獄46個月及停牌18個月。

有香港人出價200萬「打跛阿杰隻腳」

岑子杰去年8月29日在佐敦與朋友用膳期間，遭兩名蒙面男子持棒球棍及牛肉刀闖入餐廳襲擊，岑的友人用手擋架時受傷。兩男犯案後立即逃離現場。何其後返回私家車，駕車接載兩名施襲者回屯門，羅建華則自行乘的士回屯門。警方去年9月8日拘捕羅，羅警誡下表示只負責駕駛，沒有襲擊他人。警方向羅展示佐敦現場一帶的閉路電視片段，羅證實從私家車下車的其中一人正是他。

羅又在警誡下稱，8月中旬有印度漢「Boy」聘請他在一宗襲擊「阿杰」的案件中充當司機，「Boy」向他展示「阿杰」照片，並知悉「打阿杰的原因就係屯門有香港人要打跛阿杰隻腳，酬勞有二百萬」。他應「Boy」要求找他人幫手，終找了何。

羅續稱，事發當日應「Boy」的指示接載少年被告、「Boy」及「Boy」的友人到佐敦，少年在裕華百貨下車，其後負責將私家車駛回屯門。羅則在德興街一帶徘徊，直至襲擊案發生後才乘的士返回屯門老虎坑會合其他人，他共收5,000元報酬。

【案件編號：DCCC880/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！