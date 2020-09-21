男警涉與毒販交易 情報科同袍指過程快如握手

男警去年休班期間疑在屋苑平台與毒販交易，全程遭同袍在高位監視，其後被截查，發現疑身藏約值660元的毒品K仔。警方同日在屋苑商場拘捕涉案女子。兩人分別被控藏毒及販毒。男警早前因「冇開信箱」及「瞓咗」等理由而缺席聆訊，及後又被指確診感染武漢肺炎；案件歷經諸多阻滯，至今早終於開審。負責監視的警員獲安排在屏風後作供，供稱目擊被告男警與他人交收，過程快如握手。

兩名男女被告為陳天賜（47歲）及越南籍女被告阮嘉欣(21歲)，原本分案被控。陳面對一項藏毒罪，阮則面對一項販毒罪，兩人被控於去年2月21日在新屯門中心3座地下電梯大堂犯案，涉及兩個小袋共重1.13克的氯胺酮。

兩案今合併審理。控辯雙方同意案情指，陳在電梯大堂被捕時，附近有一張紙巾，而阮當日在2樓一間遊戲機中心被捕。化驗顯示，紙巾上有極強證據顯示阮及兩名不知名越南籍人士的DNA。控方將傳召十多名證人，其中至少六人會在屏風後作供，身份保密。

控方首先傳召刑事情報科的男警員，他供稱當日在高位以望遠鏡監視新屯門中心平台，看見陳在平台花槽徘徊及抽煙。約15分鐘後，一男一女乘的士而至，兩人下車，陳與男子交收紙張和一件細小物件，紙張大小看似如鈔票。陳把細小物件放進褸袋，男子則在點算紙張後，將部份交給同行女子，亦有幾張交回予陳。

辯方根據控方呈堂的平台閉路電視片段盤問男警員，指片段顯示的所謂交收動作，被一輛停泊中的七人車阻擋，過程亦其實只是拍一下手。

警員同意，並指「毒品交收唔使好耐」。辯方問是否像握手般，警員確認。辯方一度提問，被告是否「次次交收都係咁快」，主審裁判官水佳麗即時打斷謂：「佢（證人）淨係關心嗰次咋。」警員亦稱，他觀察的位置與閉路電視鏡頭角度不同，他的視線沒受七人車阻擋，他亦看到被告交收動作。

警：不能確定交收毒品

警員及後接受阮的代表大律師盤問，他同意女被告從頭到尾都沒接觸陳或與陳交談；而兩男子交收時，阮亦沒有與同行男子交談。警員亦承認，上司訓示他執行有關毒品交易的行動時，曾給他看過陳的照片。但到他行動時，單憑望遠鏡不能確定被觀察男子便是照中人，他要靠其他監視同袍描述衣著，才知該人是陳。

阮的大狀指，警員或因行動前訓示內容，潛意識地覺得涉案動作是毒品交易，但其實該動作可以有很多可能，例如不能排除是「high five」擊掌打招呼。警員承認不能確定交收的物件是毒品，故口供紙只寫「細小物件」。

另一名當日在場監視的刑事情報科女警員供稱，行動時知道監視對象姓名為陳天賜，的士男女乘客後知為蘇孝廉（譯音）及阮嘉欣。女警指，看到三人通過部份座數的升降機大堂後，在平台分道揚鑣，陳進入第3座大堂時，被數名便衣人員截停。女警隨即奉命停止監視。

女警接受阮的大狀盤問時，指阮及蘇同行時距離「貼得好埋」。大狀問兩人像不像情侶，女警指不能確定。聆訊明續。

【案件編號：TMCC1687/20】

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