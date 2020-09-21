林鄭把香港根基消耗殆盡（鍾劍華）

特區政府把香港搞到今時今日這個地步，可說是弄到自己左支右絀，根本沒法令香港回復正常。以為放任警察「拉到冇晒人為止」，但香港人就總有方法對這個政府說不，變成拉極都拉唔晒！現在還打算摧毀三權分立，令中共過往在口頭上說了無數次要保障的法治變成笑話。而取消立法會選舉，令作為民意機關的立法會也變得不倫不類。這些做法都只會繼續帶來難以計算的成本及代價。對於特區政府及北京，可能為了要「搞掂香港」，去到要不計成本也要達到目的之瘋狂狀態了。

正因為已經不問成本，所以上述各種手段盡出。另一方面也要不計成本，做一些事來顯示這個政府仍在處理一些天天都必須面對的問題，也希望盡快讓經濟及社會活動恢復正常。但這兩種方向南轅北轍的「不計成本」卻是在互相抵銷，令香港社會要付出如無底深潭的成本。

連止血都無能為力

特區政府已先後兩輪推出抗疫基金，第三階段也於上周公佈，前後共需用上了3,000億元，可說是不計成本了。但失業及就業不足率仍持續上升，商業活動仍然呆滯，財政司司長的經濟預測報告也沒有因而變得樂觀！更值得留意的是外資及海外駐港機構持續撤離香港，港人申請提早取回強積金的金額也破了歷年紀錄。

香港民意研究所剛剛公佈的定期調查結果，包括繁榮、自由、安定、民主、法治這五個香港社會指標，全部都跌破1997年6月以來的新低。以1至10分來顯示，就算在主權移交之後，這些指標都曾長期維持在7分以上，繁榮指數更曾高達8分。但到了這一輪在9月初進行的調查，其中三個指標已經跌破4分以下，另外兩個也只勉強留在4分邊緣。換言之，過去幾個月先後兩輪不計成本地用2,000億元，也沒有令港人的信心回復！

北京當局高唱特區政府在北京支持下繼續有效施政，又得到香港大部份人支持，這些謊言全都不攻自破。看來，作為香港社會主體的港人，基本上已達致一個共識，就是繼續以「積極的不合作態度」來面對這個已經政治破產的政府。因此，就算政府花上起碼五億多元，以為邀請一批國內專家來香港進行普及檢測，便可呼籲港人感恩，結果受到大部份港人抵制。政府又歌功頌德，又威嚇反對聲音，又扣持保留意見的醫護界人士政治帽子，全部都不得逞。

香港社會今天的實況已很清楚。無論政府在公共財政上如何不計成本，又在出賣自己的道德良知上不計成本，港人全都不買賬。讓他們繼續搞下去，只會蝕盡香港老本！林鄭可以繼續傲慢扮強勢，但每輪民調，就總有一半市民給她零分。邱騰華說反對把香港製造變成中國製造，又說要與美國協商，但就連想協商也不能走出香港，也根本不會得到人家接待！可以說，這個政府現在就連為香港止血都無能為力，所謂不計成本，其實只是不斷在食老本。

事實已清楚不過，這個政府已完全失去了領導社會的公信力。繼續讓林鄭及她那批官員把持香港社會，只會把香港的根基及資本消耗殆盡。如果以為制訂一條《國家安全法》便可把港人壓服，也是低估了港人的意志，國際社會這次顯然也沒有如過往般輕易就把推翻對港人及國際社會作出過承諾的北京放過！這筆歷史糊塗賬，代價及成本肯定會清楚算在歷史的賬單上！