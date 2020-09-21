男生涉以雷射筆照警車被控 辯稱觀星後回家途中遇惡警

去年8月26日有示威者到深水埗警署外聚集，聲援被捕人士。有20歲學生被指以雷射筆照射警車，遭控管有攻擊性武器等罪。案件今在西九龍裁判法院開審，追截並拘捕被告的便衣警員供稱，當日他乘警車時突遭綠光射中眼鏡及臉部，並看見被告手持雷射筆，遂下車追截並制服對方。被告自辯卻指，當日在嘉頓山觀星後回家途中，突見一名凶神惡煞的便裝男子衝向他，被告頓感害怕並逃跑，事後遭押上警車時，才知對方為警察。

被告胡韋延（20歲）被控管有攻擊性武器、管有物品意圖損壞財產及未能出示身份證三罪。控罪指他於去年8月26日在青山道及九龍道交界管有一支雷射筆，又於同日在石硤尾邨美葵樓地下管有一罐噴漆，意圖摧毀或損壞屬於他人的財產，並於石硤尾邨美葵樓大堂未能在警員譚浩銘規定下出示身份證。案件由裁判官王詩麗審理。

警員譚浩銘供稱，案發當日他擔任東九龍總區應變大隊指揮官後勤小組便裝隊員，約晚上11時收到通知，指有人在深水埗欽洲街附近堵路，遂與同僚乘警車抵達青山道當時的英華女校附近。其間譚看見有雷射光射向警車左邊的車頭，他被射中眼鏡及面部。

譚透過車窗看見一名身穿紫色上衣的被告經過，並手持發出綠色雷射光的裝置。譚立即要求司機朝被告方向駛去，其後與同僚下車追截被告。被告一度失去蹤影，譚其後在白田街休憩公園發現被告；他轉頭時看見譚，二人四目交投，譚用警棍指著對方，並繼續追至美葵樓。被告衝入美葵樓內，警員緊追不捨，最終在升降機大堂內制服被告。

案發翌日原定赴韓旅遊 被捕後計劃告吹

裁判官裁定案件表證成立。被告出庭自辯稱，他居於案發地點附近，並經常上嘉頓山以雷射筆觀星。案發當晚，他打算往鴨寮街購買雷射筆以作觀星之用，出門時因身體不適，遂戴上口罩。由於他預料會於短時間內回家，故沒有帶銀包，僅備現金，因此被捕時才會沒有身份證。

他續供稱，在鴨寮街購入雷射筆及噴漆後，他登上嘉頓山測試剛買入的雷射筆，其後下山打算回家。他走到白田街遊樂場時，突見一名身穿深色衣服的男子凶神惡煞地衝向他。被告指當時該男子右手舉起警棍追捕他，他則因害怕而下意識地選擇逃走，最終在美葵樓被制服。被告自言被追截時根本不知道對方是警員，直至被帶上警車後才得悉對方身份。被告又否認曾經過譚所供稱的路線。

被告又指，案發翌日原本計畫與家人前往韓國旅行，需於凌晨5時抵達機場，但因當晚被捕，導致旅行取消。

【案件編號：WKCC425/20】

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