CEO為內地人 標榜大中華

【本報訊】根據註冊公司資料，AI CAT今年6月10日才成立，剛好趕及參與競投。網上資料顯示，AI CAT行政總裁為Elvis Yu（圖），其自我介紹為國際商業發展專才，出生及成長於中國，亦居於香港。Elvis Yu同時是廚餘再造公司Bug bros Biotech的創辦人，他在該公司網站標榜他在大中華項目管理方面擁有逾十年經驗。

本報曾向環保署查詢關於AI CAT成為環保署智能回收系統供應商一事，環保署回覆稱，署方本年6月按政府既定採搆程序，邀請本地運作的智能回收系統供應商提交實地測試的技術建議書及報價，合共收到六份回覆。經按既定程序審核後，測試服務合約由睿貓國際有限公司（即AI CAT International Limited）投得。

環保署：積分卡不儲個人資料

環保署又強調，是次智能回收系統測試服務所收集到的數據全屬環保署所有，署方會對數據統計分析，作為評估智能回收系統在本地應用可行性的參考。智能回收系統會記錄收集到的回收物的種類、重量，以及回收箱滿溢程度等數據。為鼓勵市民參與資源回收，智能回收系統可以配合使用不記名積分卡，讓市民兌換小禮物。積分卡只會儲存持卡人所交回的回收物資料以及賺取的積分，不會儲存任何個人資料。