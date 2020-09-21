子斥：只想報道唔出街

【本報訊】出事至今，松山府邸職員只曾透過電話向陳婆婆家人表示歉意，其子廖先生質疑院舍根本並非真心認錯，「佢哋只係想叫我哋報道唔好出街」，認為再談下去沒有意思。他亦批評社署監管不力及制度上有漏洞，「社署最多就係發警告信，巡查多啲，根本冇懲罰機制，佢哋唔需要為事件真正負責任」。

政府監管不力 浪費公帑

廖先生又批評政府監管不力，「有錢起明日大嶼、三跑、畀錢海洋公園，不如撥多啲畀老人家啦！」他直言院舍人手不足，「呢度炒完另一間又請返」，無助改善問題。他正考慮透過民事索償，但需聘請專家證實事件，正研究申請法援。

社署回覆稱，就藥物問題，牌照處今年8月初接到衞生署通報一宗有關涉事院舍的藥物事故，隨即突擊巡查，並就一宗7月下旬發生的錯派藥物事件向院舍發出警告信，要求院舍嚴格遵守《安老院實務守則》等規定，院舍其後已作出改善，社署亦已按機制將警告紀錄上載網頁。該院舍過去兩年沒有因違規而被警告的記錄。

另外，署方2019年9月知悉有關鼠患問題後一直跟進，指松山府邸已聘用承辦商防治鼠患及加強院舍清潔等，社署今年7月初聯同食環署到訪院舍，據了解，鼠患問題雖仍未徹底解決。

至於遺失身份證事件，松山府邸今年6月向署方報告遺失了一批住客身份證，懷疑與一名離職員工有關，院舍已報警及聯絡入境處跟進，並向住客或家屬交代。據了解，涉事案件已進入檢控程序。《明報》報道，記者上周上門查詢時，松山府邸一名李姓負責人多番表示「無可奉告」，若堅持刊登報道，「我上司會很勞氣，真的是誹謗，完全不是這一回事」。