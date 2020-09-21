民運人士籲家屬打國際戰線

【本報訊】12名港人上月疑偷渡往台灣時被廣東海警截獲，遭扣留在深圳鹽田看守所近一個月，多名身處海外的六四民運人士均對本報表示關注事件，稱現在港人面對的情況，比他們當年更為孤立及艱難。他們向被扣留港人及其家屬致敬意並慰問，希望港人能就事件得到更多國際關注。

現時在美國當執業律師的項小吉，1989年經「黃雀行動」從廣州逃到香港，他對本報表示，現在港人比起當年的中國民運人士更為孤立，「當年從港英政府、港支聯、香港人都組織很好，有很多的支持，港英政府也半明半暗的支持」。本身是法律專業的項小吉指，12港人若能得到更多國際關注，可以向中共施壓。

王丹：官派律師無作用

項小吉說當年幸好得到港人幫助，成功逃離中國，至今仍不忘港人恩情。去年他在香港警察圍攻中文大學及理工大學後，聯同吾爾開希、蘇曉康等一眾經「黃雀行動」營救而逃離中國的人發表聯署聲明，呼籲港府盡快釋放所有被捕學生和市民。項小吉表示希望透過本報向12名港人及其家屬表達敬意和慰問，祝福香港人早日獲得自由。

在「黃雀行動」中落網被捕的王軍濤稱，現在中共比當年掌握的資訊已經多很多，港人的處境也艱難得多，目前港人應該爭取更多國際關注，因為這個案件在中共眼中是政治案件，需要從政治上解決，其中一個因素是國際壓力。他說六四後只服了大概三分一刑期就獲保外就醫到美國，「原因就是國際壓力足夠大」，認為目前香港還能讓家屬發聲，家屬應該大聲說話。

六四後一度入獄、目前在美國成立智庫「對話中國」的王丹估計，港府和北京一定會對12名港人的家屬施壓，但是以他的經驗，「家屬必定要放大聲量，甚至到國際發聲，爭取國際的關注」，這樣對被拘留的港人保護會更高。

王丹表示，第一次他被審判就已經有官派律師，他們不會有任何作用，也不會做無罪辯護。他指，中國外交部發言人華春瑩日前在Twitter上公開說12名港人是分裂國家分子，未審先判，很明顯看到中國已經有內部的政治定性，但是中共的政治決定也受很多因素影響，包括國際的聲音、對香港的影響等，香港的輿論也相當重要。