武漢肺炎︱文憑試校內評核準確度僅得一半 教師指預算欠客觀影響學生前途

武肺疫情嚴重打亂去屆文憑試考期，考評局曾研究以校內評核分數，預測學校考生於文憑試的成績作為備用方案。局方今日（21日）公佈去屆考生預測等級與其實際成績比對的結果。中文、數學及通識科預測等級與實際等級相同的考生比率僅佔一半。有中學教師認為，以學生校內成績預算其文憑試表現並不客觀，更有機會影響其升學計劃。

考評局今公佈去屆考生預測等級與其實際成績比對的結果。該研究報告早前獲377所學校提交約3.7萬名學生其校內評估分數作支持。計劃旨在探討日後若一旦須取消公開考試，改為以校內成績為考生預測公開試等級的可行性。

核心科目95%預測差距在1等級內

結果顯示，4個核心科目中，英文科預測準確度較高，71%考生的預測等級與其文憑試實際等級相同。中文、數學必修部份及通識科的對應百分比只有約55%，約40%考生在這3個核心科目的實際等級，則較預測等級高或低1個等級。

考評局指，4個核心科目的預測等級與實際等級之差距在1個等級範圍內的比率達95%或以上，「可見核心科目的校內評估分數，基本上能反映學校考生在文憑試的大致表現。」

選修科目方面，大部份選修科預測等級與實際等級相同的百分比在40至50%之間；預測等級與實際等級之差距在一個等級範圍內的百分比則有75%或以上。數學延伸部份（微積分與統計）的準確度最低，考生實際等級與預測等級相同的比率僅為30.7%。

考評局秘書長：迫不得已取消公開試才採用

局方解釋，選修科會因修讀人數較少、學校過去報考次數較少及歷年成績波動較大等因素影響，預測的準確程度較核心科目略低。考評局秘書長蘇國生亦指，研究反映以校內評估數據預測考生文憑試成績的做法仍有不少限制，故只會在迫不得已取消公開考試時的情況下才會採用此方案。

教協副會長、通識科教師田方澤表示，雖然局方的報告看似有一定準確度，但難以保證結果客觀，「學校之間考核嘅水平、內容，甚至係目的都可以好唔同，例如同學某個議題特別弱，我會出多少少，但其他老師未必會。咁樣比較唔會公平。」

田又稱，雖然數據顯示各科預測等級與實際等級之差距在一個等級範圍內的考生百分比至少有75%，但若從整體結果考慮，考生的預估成績隨時比其實際成績相差3分或以上，對「邊緣考生」而言影響很大，「好多時2、3分已經好影響同學入唔入到心儀科目。」

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