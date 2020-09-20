美國國務院次卿克拉奇訪問台灣，解放軍不斷文攻武嚇作警告，日前解放軍空軍官方喺微博放咗條短片，模擬中共戰略轟炸機「轟-6K」轟炸美軍關島基地，內地一眾小粉紅梗係叫好，但好快有網民發現呢段片入面嘅部份片段，竟然係偷用美國電影《拆彈雄心》（The Hurt Locker）、《變形金剛狂派再起》（Transformers：Revenge of the Fallen）同《石破天驚》（The Rock）嘅片段，有人質疑條片係用嚟同美國打宣傳戰，但連咁都要偷美國嘅資源，試問如果真正開戰，又點有信心打贏美國？

有眼利嘅網民發現呢條解放軍宣傳短片《戰神，出擊！》，其中一段約1分07秒、由戰略轟炸機「轟-6K」模擬轟炸美軍關島基地後嘅爆炸場面，是直接取用2008年美國電影《拆彈雄心》開場時一段爆炸畫面。

之後再有網民話，另一段共軍機師按下發射按鈕後，導彈飛向基地嘅鏡頭，係用咗2009年電影《變形金剛狂派再起》片段，亦有人睇到基地爆炸嘅場面則是抄襲1996年電影《石破天驚》。

一段短片被揭發盜用三套美國電影，即時引發網民狂罵：「用美國的CG（電腦動畫）打美軍基地！」「大陸連拍片宣傳啲經費都可以俾人貪埋！」「草船借箭！解放軍有無多謝美國人？」亦有網民質疑共軍剪輯前有否詢問片段的原作者，建議向美國舉報侵權。

李八方