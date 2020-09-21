疫情焦點︱港增6確診1菲傭無源頭染疫 常往頌富街市買餸 多名患者曾光顧（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

第三波武漢肺炎在本港逐漸平復，今日（21日）錄得6宗確診個案，約為昨日（20日）23宗的四分一，另外有少於10宗初步確診。6宗確診個案中有2宗屬本地感染，1宗（第5038號個案）為早前確診個案（第5002號個案）的家人，居於屯門友愛邨愛曦樓，今日在檢疫中心確診；1宗源頭不明個案為一名60歲外傭（第5035號個案），該名外傭居住天水圍天晴邨晴海樓，在9月18日發病，發病前2日曾到天秀墟剪頭髮，每周有兩日去頌富街市買餸。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，頌富街市早前有一兩名患者到訪，中心會在全街市派樽；曾為確診外傭剪頭髮的髮型師須檢疫；而確診外傭每逢周末另在元朗馬田壆租住一個與他人共用洗手間的單位，但未清楚確實地址，中心會繼續向外傭了解。

另有4宗輸入個案，包括2名乘CX906由菲律賓抵港的外傭，其中42歲外傭（第5034號個案）在9月19日抵港，而55歲外傭（第5039號個案）則在9月10日抵港；一名在9月9日乘HX782由菲律賓抵港的31歲女子（第5036號個案），為同航班的第10宗確診；一名由多哥經埃塞俄比亞抵港的38歲男子（第5037號個案）。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公佈，至今晨9時醫管局錄得19宗符合呈報準則的懷疑個案，沒有病人離世。而今日再有多5名患者出院，累計共4,717名確診及1名疑似病人出院。現時仍有185名確診患者於17間公立醫院留醫，當中13人情況危殆、10人情況嚴重，餘下162名患者情況穩定。公立醫院現時有1,158張負壓病床，使用率51%；負壓病房為641間，使用率61%。

指頌富街市非爆發 派樽爲找出隱形患者

今日唯一的源頭不明個案，屬一名與僱主居於天水圍天晴邨晴海樓的60歲菲傭（第5035號個案）。張竹君表示菲傭僱主家中4人均須入住檢疫中心，而穩陣起見會將曾為女傭剪髮的髮型師都列為密切接觸者，正聯絡髮型師並會送往檢疫。另外，女傭報稱假日租住一間位於元朗馬田壆村屋的獨立房間，但會共用洗手間。張表示因與菲傭溝通有困難，警方未能尋找到該處位置，但若找到的話，有共用廁所的人士都需要檢疫。至於有關女傭去過的天水圍頌富街市，張竹君表示在街市商戶派發樣本樽並非擔心該處有爆發，只是擴大檢測範圍，並希望盡量尋找社區的隱形患者。

至於另一宗本地感染個案是一名45歲男子（第5038號個案），其早前確診的79歲老婦同住友愛邨愛曦樓，該老婦本月11日開始發燒，潛伏期曾到到愛定商場大家樂吃早餐，屬源頭不明個案。

病毒處處可尋 估計患者帶毒回辦公室

衞生防護中心昨晚公佈，前日（19日）確診的28歲港大女研究員，大學在其工作的實驗室採集的37個環境樣本中，有14個呈陽性反應，衞生防護中心即安排41名曾在該實驗工作的員工接受檢疫，但稱沒證據證明患者於實驗室內感染。張竹君今日（21日）指辦公室與實驗室毗連，現已關閉；張又指部份呈陽性的環境樣本是患者工作的位置附近，當中包括助理的枱面、座椅、電腦滑鼠，而她會經過的地方，如辦公室門柄等，亦有少量病毒。不過張指出，環境樣本的病毒CT value偏高，約為37，難以培育出病菌，而較低的都是其枱面、座椅及電腦滑鼠，張又指如果是從實驗室傳播，病毒應該是比較分散，而今次較集中，故認為是患者可能身上帶有病毒但在不自知的情況下將病毒帶回辦公室。張表示，雖然在環境樣本上找到病毒，但不代表就具有傳染性，只代表該處受到污染。

張表示，目前港大的300多個樣本都屬陰性，而緊密接觸的人士已送去檢疫，張解釋在港大派樽的都是曾去過6樓的人士，目的只是看看有沒有其他個案。張竹君又表示，患者在進入實驗室工作都會跟足世衞的指引，如離開實驗室便除下手套。另外，該名確診研究員沒有參與普及社區檢測。

被問到港大實驗室員工需要檢疫，對衞生署的工作影響。張竹君表示目前患者及其團隊的辦公室已經關閉，而他們使用的部份化驗室停用，但仍有其他團隊仍繼續進行工作。張表示，化驗所的工作有一定的拖慢，但急切的工作會由港大另作安排。

捐血人數持續未達標 正調查血漿被錯送事故原因

有關北區醫院將4包沒有冷藏血漿錯誤送返紅十字會，致血漿需要報銷，劉家獻表示已就事件成立事故的調查小組，尋找事故的原因，以避免同類事件再度發生。劉又承認，因為疫情令捐血人數持續不足，劉指每日都希望有超過500名市民捐血，但目前每日仍只有約400多人，血庫須謹慎使用血液。

昨7宗尼泊爾輸入個案涉2家庭 冇酒店職員被送檢疫

有關昨日（20日）的7宗尼泊爾輸入個案，張竹君今日表示7宗個案涉及兩個家庭群組，分別在九龍城富豪東方酒店及尖沙嘴最佳盛品酒店檢疫。張表示酒店的職員不會與他們有接觸，故此沒有酒店職員要檢疫。而所有個案來港時的檢測都屬於陰性，並且都是在檢疫期間至接近結束的第二個樣本才確診，故相信在尼泊爾當地進行的核酸檢測都屬陰性。

對於近日輸入個案增加，張竹君表示一直都會就外地的情況、輸入數目和檢測標準，修訂有關高危地區的指引，而目前根據599H，若連續2班航機在抵港的檢測時，出現超過3宗陽性個案，就會停止航班來港14日。而來自高危地區的人士，都要進行檢測以及入住檢疫中心或指定酒店，並不能返回家中檢疫。張竹君表示，現時要求72小時結果已是頗緊的時限，因乘客還要事前預約等等，當然起飛前有即時結果是最好，但坦言較難做到。

昨日（20日）的確診個案，主要來自印度及尼泊爾，當中兩班9月18日抵港，分別來自馬來西亞吉隆坡的港龍航空KA734及印度新德里的印度航空AI310航班，合共有11人確診，衞生署已按第599H章，禁止該兩班航機於未來兩周在港着陸。另外9月9日來自尼泊爾加德滿都的尼泊爾航空RA409航班亦有7人確診。

周三起港鐵加强早午班次 新巴城巴九巴恢復學校路線

全港中小學及幼稚園將於後日起（23日）分階段復課，港鐵表示同日起加強早午班次服務。早上6時18分至7時15分的班次將調整至2.7至8分鐘一班；正午12時至下午2時則調整至3.4至8.5分鐘一班；機場快綫及迪士尼綫的班次時間則維持不變；輕鐵會按需要以雙卡行駛。九巴下周三（23日）亦會恢復24條學校區巴士路線的服務；新巴及城巴則恢復23條學校路線服務；大嶼山巴士亦恢復4條學校路線。

另外，入境處昨日（20日）亦公佈，青山灣入境事務中心今日（21日）恢復探訪安排。早前青山灣入境事務中心因為有在囚人士確診（第4877號個案）而暫停所有探訪。

直播重溫

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本地個案：2宗

●第5035號個案：60歲女外傭，9月18日開始發病，沒有外遊，居於天水圍天晴邨晴海樓，逢周末會前往元朗馬田壆一單位。

●第5038號個案：45歲男子，沒有病徵，沒有外遊，居於屯門友愛邨愛曦樓，為早前確診個案的家人。

輸入個案：4宗

●第5034號個案：42歲女子，沒有病徵，9月19日乘CX906由菲律賓抵港。

●第5036號個案：31歲女子，沒有病徵，9月18日乘HX782由菲律賓抵港，該航班累計有10人確診。

●第5037號個案：38歲男子，9月17日開始發病，由多哥經埃塞俄比亞抵港。

●第5039號個案：55歲女子，沒有病徵，9月10日乘搭CX906由菲律賓抵港，於華麗銅鑼灣酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至9月21日16:40）

5,038宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

103宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,717宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

185名確診者仍留醫，13人危殆（第1401、1989、2007、2912、3496、3764、4101、4187、4641、4706、4732、4833、4937號個案）、10人嚴重（第1470、1650、3904、4100、4433、4746、4788、4817、4969、5002號個案），其餘162人情況穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至9月21日08:45）

兩岸疫情最新情況：內地昨日新增12宗確診病例，25宗無症狀感染個案，全為境外輸入個案。內地累計有85,291宗確診個案，4,634宗死個案。台灣累計確診506宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至9月21日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已達3,090萬，近96萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾679萬宗，死亡人數超過19.9萬人。印度確診人數突破540萬，位居全球第二，逾8.6萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逼近454萬，死亡人數約13.6萬。俄羅斯確診人超過109萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

法國確診病例周日突破45萬。全國疫情高風險地區（紅區）增至55省。根據當晚發佈的疫情數據，法國周日新增確診病例為10,569宗。在周末一些病毒檢測機構休息的情況下，單日新增確診病例仍然破萬。法國官方周日通報，目前全法已有55個省份被列入疫情高風險地區（紅區）。根據最新疫情地圖，法國地中海沿岸的所有省分均已被列為疫情高風險地區。這也意味全法有一半省分的病毒傳播活躍。

美國加州死亡人數周日突破1.5萬，以州分計是第四高，排在紐約、新澤西、德州之後。加州累計確診數約77.5萬宗，仍是全國最高，但多項疫情指標都顯示，自5月陣亡將士紀念日反彈的疫情，至今已緩和，其中感染率上周跌至3%，是疫情爆發以來最低。

印度累計確診逼近美國，但當局仍然決定周一重開名勝泰姬陵。因應疫情，泰姬陵3月關閉，原訂在限制遊客人數下於7月初重開，但因泰姬陵所在的阿格拉（Agra）疫情嚴重，重開擱置，直至周一。印度疫情未見緩和，但當局彷彿已經「豁出去」，防疫措施紛紛鬆綁，對火車服務、內陸航班、市場、餐廳的限制漸次放寬，最新「受惠」的是泰姬陵。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 6,794,724 (199,474)

印度 5,400,619 (86,752)

巴⻄ 4,544,629 (136,895)

俄羅斯 1,098,958 (19,349)

秘魯 756,412 (31,283)

哥倫比亞 750,471 (23,850)

墨⻄哥 694,121 (72,803)

南非 661,211 (15,953)

⻄班牙 659,334 (30,495)

阿根廷 613,658 (12,656)

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