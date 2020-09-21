的士橫泊遊行路線 司機阻差兼襲警罪成還柙候判

曾任職警察的六旬的士司機被指在反送中遊行期間，將的士停泊在馬路中心並拒絕駛走，阻礙警方推進防線，及後並涉襲警。司機早前已承認一項酒後駕駛罪，但否認阻差辦公及襲警兩罪，經審訊後今被裁定罪成。暫委裁判官鄭潤聰得知被告司機有逾廿個案底後，指被告過往判刑對他作用不大，法庭對他是否能夠重新改過有所保留，故先將他還柙，以索取背景報告，下月12日判刑。

被告張錦運（66歲）今被裁定阻撓在正當執行職務警務人員及襲警兩罪成立，控罪指他於去年7月7日在彌敦道創興廣場外故意阻撓高級警司A及高級督察B，並且襲擊警長C。

控方透露，被告過往有27項刑事紀錄。鄭官形容：「非常差，四版紙，賭錢、襲警、交通有關的、不提供呼氣樣本……」鄭官又向被告稱：「罰錢、緩刑、坐監，都對你作用不大。」

辯方大律師求情時承認，被告過往經歷複雜，但指案發後被告已立志戒酒，對因受酒精影響而犯案深感後悔。現時被告有社工跟進，獲情緒支援。大狀並呈上社工的求情信，指有信心被告不會再犯。惟鄭官對社工的說法有所保留。

裁判官今裁決分析指，控方呈上當日現場片段，而作供警員均為誠實可靠證人，證供合情合理，在關鍵地方沒有矛盾，亳無疑問他們當日是正當執行職務。而被告將的士橫停於兩條行車線，無疑阻礙行車線，影響警方推進。

鄭官形容，當警察要求被告交出車匙時，被告故意不理會，更轉身將車匙放進褲袋，態度囂張，又不必要地大聲說話，明顯想生事，故意要警方車輛繞道前進，令警方工作變得困難。

至於襲警罪，雖然只能從片中所見被告後腿及上身的郁動作出推測，惟鄭官指案發現場有不少鏡頭捕捉經過，認為警員不會愚蠢地誣衊被告。而且被告動作非常自然，也是立刻身體的反應，不可能是警方踢傷同僚；被告當時也無必要作出任何踢腳的動作，故此推斷被告受酒精影響，有動機踢警員。

辯方審訊時曾傳召精神科醫生作供，透露被告曾任職警察。而被告的案底有兩項襲警、五項與暴力有關，另外有浪費警力與冒充警員等。

【案件編號：KCCC2739/19】

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