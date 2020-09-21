武漢肺炎︱張竹君醒你中秋飯敍4須知 專家料10.1放寬限聚至6人

下周四（10月1日）為中秋節，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會，被問及會如何呼籲飯敍慶中秋的市民時，指無論是否節日，都希望市民若有不適，就不要出席聚會。由於不知聚會中會否有隱形患者，故張建議即使在家中，都聚量減少聚會人數；不吃飯時盡量戴口罩。對於餐廳的選擇，張建議選擇通風較好以及環境並不擠逼的食肆，並注意社交距離。

此外，冬季流感高峯期即將來臨，張竹君表示，流感與武漢肺炎的病徵接近，很難分辨，故此建議市民盡量接種流感疫苗，避免感染。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目表示，若食肆沒出現大型爆發，社區源頭不明個案亦未有急增，中秋節及10.1長假期或將4人限聚令放寬至6人。不過他強調，一旦食肆出現群組個案便可能要再停業，促請餐飲業界嚴守限聚令，並安裝高效能的空氣過濾器，盡量保持空氣流通。

倘放寬至6人一枱 食肆生意至少回復30%

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，直至今日，中秋節檔期的中菜食肆訂座率僅兩至三成，與往年同期已達八成比較，大相逕庭。他直指源於四人限枱令措施，令公眾減少外出做節意欲。對於專家指限聚令或放寬至6人，黃相信對訂枱稍有幫助，期望當局最遲於今輪限聚令完結日（24日）前公佈，方便業界安排人手食材，料整體食肆可回復三成以上、但不足一半的訂枱。

黃補充，若放寬至6人半圍形式，酒樓一枱就可以容納現時家庭一家三口，加上一輩兩老，方便叫餸亦加強食飯做節氣氛。但礙於至今仍限入座率不能逾半，他指，惟有食肆設入座時限，多做幾輪，生意才有望恢復。

麗新集團旗下有多家位於名店區的中菜館。集團發言人表示，對各家餐飲品牌的訂座感滿意，截至周一（21日）為止，尖沙嘴海港城唐人館訂座已達八成，料未來數日即將爆滿。而中環區兩家餐廳，唐人館與潮廳已有五至七成，集團相信中秋節前兩三日訂座會再增。

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