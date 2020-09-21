施覺民劈炮︱張達明：至少3點「不尋常」 特首未按慣例表揚貢獻

終審法院非常任法官施覺民月初突然提出請辭，港府稱他未有提及辭任原因，澳洲廣播公司則引述消息指，施覺民辭任原因與「港版國安法」內容有關。港大法律學院首席講師張達明今天於港台節目指，今次事件令人非常憂慮，認為事件包含至少三處「不尋常」地方，包括健康未有問題的施覺民未有公開交代辭任原因、司法部門和特首未有交代施覺民辭職原因、特首亦未有按慣常做法表揚施覺民任內貢獻。

對於有指施覺民辭任與「港版國安法」有關，張達明認為，有關說法十分合理，指特區政府近日否定香港存在「三權分立」、推出「港版國安法」，而遠至2014年中國國務院發表的白皮書，將司法獨立講成要與政府配合、合作，「種種一連串嘅政府或者中央嘅舉動，其實都動搖緊香港嘅司法獨立」。

認為香港目前最大問題是中央對司法獨立的詮釋與香港極之不同

張達明認為施覺民此次辭任，無可避免影響國際社會對香港司法獨立的信心，他希望類似事件不會陸續有來，「今次係敲響咗一個好大嘅警鐘」，認為特區和中央政府如想保持香港司法獨立和法治，應該做正面的事，讓外界看到香港仍能保持司法獨立和法治。他又認為，特區政府單靠發表聲明，重申香港有司法獨立並不足夠，認為香港當前最大問題是中央對司法獨立的詮釋，與香港十分不同，「佢哋（中央）話司法獨立係指有獨立審判權，內地嘅表述都話內地制度係有司法獨立」。

對於近日有人建議終審法院可以考慮引入新加坡的法官出任非常任法官，張達明指《基本法》訂明聘用法官時，主要不是考慮語言，而是考慮專業能力，而香港回歸以來，香港委任的非常任法官都是國際認可的傑出法官人才，「相對嚟講，新加坡（法官）係未及嗰個班數」，指在普通法體系下，澳洲、英國、加拿大的法官都獲國際認可。

司法機構：若有適當人選會按既定機制處理

《蘋果》今天向司法機構查詢，會否填補因施覺民辭職後的出缺，以及會否考慮引入新加坡資深法官的建議，發言人未有直接回應，只稱一名其他普通法適用地區非常任法官的辭任，對終審法院的運作影響不大，若有適當人選，司法機構會一如過往，按《基本法》及《司法人員推薦委員會條例》下的相關條文和既定機制，處理委任建議。

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