蔡英文：檢視制度助港人

身在台灣的銅鑼灣書店店長林榮基日前與跟隨美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台的官員戴斯卓（Robert Destro）會面，林榮基反映不少到台灣尋求協助的港人生活困難，有意前往美國。台灣總統蔡英文昨被記者問到會如何協助港人時表示，將會檢視目前典章制度的障礙，希望能提供最多協助。

歡迎赴台工作居住

蔡英文昨晨出席公開活動時，被問到未來有甚麼方法幫助港人時，她說台灣政府會向香港朋友提供協助，如果港人有意願可以來台灣工作或居住，若港人在現有的典章制度遇上障礙，當局會檢視，希望提供最多協助，特別是人道協助，目前政府已成立特別辦公室處理。

美國國務院次卿克拉奇上周帶團訪台，主責民主及人權事務的助理國務卿戴斯卓等官員上周五（18日）與林榮基等人見面，席間問及在台的香港、中國流亡者狀況，以及美國政府可給予甚麼幫助。林榮基指，部份港青可能因為在台灣生活遇上困難，萌生前往美國的想法，所以希望美國政府可以協助這些港青由台灣轉往美國。

台灣陸委會今年6月公佈「香港人道援助關懷行動專案」，專案下的台港服務交流辦公室7月開始運作。不過，早前有台灣記者稱曾協助五名港人偷渡到高雄，之後涉事港人在台被扣留。中央社