潘曉穎母憶女被棄屍抑鬱2年 嘆無了期等陳同佳赴台投案：人在做 天在看

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的陳同佳因洗黑錢被判囚，去年出獄至今仍未赴台灣投案。潘曉穎母親表示，過去兩年精神非常差，常回想女兒被棄屍的現場環境，更患上抑鬱症需要求醫服藥。她表示不想繼續無了期等待，呼籲陳同佳兌現承諾，盡快赴台投案，「要對得住自己，對得住我哋死去嘅女兒。」

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴指，「同佳由一開始都沒有想逃避去面對這件事」。對於潘母呼籲「請給予確實投案日期」，管稱自己不是陳同佳或其父母的代言人，只能盡努力協助陳回台自首。

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2019年10月24日報道：管浩鳴：陳同佳或待台灣總統選舉後才「自首」

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朋友薦求助民建聯 掀連串風波感內疚

潘曉穎母親接受《立場新聞》專訪時表示「人在做，天在看」，陳同佳犯案時已是成年人，現在出獄已近一年，若他真的要承擔錯失，應盡快兌現承諾。潘太強調，台灣當局早已開通「單一特別窗口」讓陳赴台投案，對於陳繼續拖延感到「無奈、無助、難過」。

潘太說，他們一家是普通的升斗市民，看到女兒的案件不幸成為一連串風波的起點，她感到非常難過和無奈。她表示，當時感到徬徨無助，在朋友介紹下找民建聯協助，只求香港和台灣透過司法互助處理女兒案件，不知會引起一連串社會事件，對此感到非常內疚。

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「諗起個女點俾啲狗食佢身體，揮之不去」

慘劇發生後潘太患上創傷後遺和抑鬱，要服藥才能入睡，更常在夢中見到女兒。每當夜深時頻頻回想女兒遭棄屍台北的破爛草叢，以及其中的骯髒氣味、野狗、蒼蠅與昆蟲，心痛非筆墨所能形容，「諗起個女點俾啲狗食佢身體，揮之不去」。她更對自己無法為女兒討回公道，覺得自己「好無用、好內疚」。

為免情緒崩潰，潘太當時無法與丈夫一起認屍，火化遺體時「臭到戴口罩都聞到味」，她亦不敢直視女兒遺容，從丈夫口中知道，女兒遺體已成白骨，器官亦已腐朽成漿，丈夫認屍後亦情緒低落，無法接受女兒被殺。

批陳父信口開河 令其情緒崩潰

陳同佳父親今年6月接受《蘋果》專訪，表示就算最終要「一命賠一命」，兒子也應為自己過錯負責。潘曉穎母親直言，陳父言論猶如在她傷口上灑鹽，質疑他只是信口開河，「只係得個講字」。潘太說，看到報道當天情緒崩潰，忍不住哭了數小時，要向心理學家求助，其後更要增加精神科藥物劑量。

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痛失寶貝女兒，支撐着潘太繼續走下去的只有一個原因，就是希望為女兒討回公道。潘太說，陳同佳只被判洗黑錢罪成，犯下的謀殺罪卻未能審判，「對個女冇公理、冇公義，希望盡快有公道，令佢可以安息。」

管浩鳴：相信陳會承擔責任回台自首

協助陳同佳的聖公會教省秘書長、北京市政協委員管浩鳴回應指，「同佳由一開始都沒有想逃避去面對這件事，如果唔係，佢返香港就可以唔承認」，亦不會有《逃犯條例》的事件發生；在他與陳及其家人的傾談中，相信陳最終會承擔責任，回台自首。

管又稱，希望兩地盡快通關，讓他可到台灣與律師見面，安排有關陳赴台自首事宜，亦非常希望能盡快解決事件，「相信上天一定會為這件事畫上句號」。

《立場新聞》引述潘曉穎母親回應管浩鳴言論，指自去年10月24日台灣已建立了「特別窗口」，陳同佳只要「登上台灣中華或長榮飛機便立即可投案」，兌現對特首林鄭月娥和全港市民的承諾，「請給予確實投案日期，勿再延誤」。

管補充，自己不是陳同佳或其父母的代言人，只能盡努力協助陳回台自首，「有關律師溝通和其他安排細節就不便再談」。他又重申，當時是陳同佳主動提出，要求警方提供保護，而陳至今仍住在警方提供的安全屋。

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