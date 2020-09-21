蘇文隆裁定鐵鎚在身必然意圖破壞公物 青年罪成還柙候判

市場營銷員在大埔大元邨公園遭警員截查，背包內搜出鐵鎚、行山杖、防毒面具及多用途摺刀等物。涉案男子否認相關控罪，案件今裁決。雖然被告供稱管有相關工具用以維修電單車，以及在駕車時防止吸入路面塵埃及防疫之用，惟主任裁判官蘇文隆認為被告說法有違常理。蘇官又指，以往有示威者在警民衝突中用鐵鎚敲打交通燈及燈箱，認為被告管有兩支鐵鎚，唯一及必然的推論便是他意圖破壞公物，裁定罪成，還柙候判。

被告黃俊迪（23歲）否認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。 控罪指他於今年1月19日在大元邨中央公園管有兩個鐵鎚、一支行山杖及一把多用途摺刀。

主任裁判官蘇文隆裁決時表明，對被告的說法存有數個疑問。例如被告稱駕駛電單車時會戴上口罩、面罩及護目鏡，以防道路的塵埃。至於檢獲兩個俗稱「豬嘴」的防毒面具，被告則稱是為了防疫之用。

官：一張嘴為何要藏兩個「豬嘴」

惟蘇官直言，使用口罩便能防塵，根本毋須使用面罩，且護目鏡膠邊粗，若戴上護目鏡駕駛電單車，豈能安全駕駛。蘇官並指，事發時本港未有肺炎感染個案，被告稱戴上「豬嘴」防疫，說法實屬誇張；況且被告僅得一張嘴巴，難明為何要藏兩個「豬嘴」。

對於被告又稱為節省電單車修理費，決定當日晚上利用登山杖及摺刀等工具自行維修，並指打算晚上在大埔運頭塘邨維修電單車，維修時會用行山杖撬開電單車機件；惟蘇官指出，維修期間需要照明，被告卻選擇在晚上維修而非日間進行，難道不怕擾人清夢、騷擾邨民？蘇官更指，維修電單車不會使用行山杖，而是應使用如螺絲批等體積較小的工具。

補習教師堵路判緩刑

蘇官認為被告說法誇張，有違常理，拒絕接納被告的證供。蘇官更指，眾所周知，香港在事發前數月出現警民衝突，有示威者用鐵鎚敲毁交通燈及燈箱等公物，示威者亦戴上面罩及護目鏡等物以保密身份，認為被告管有兩支鐵鎚實有非法用途，即破壞公物，更指這是唯一及必然的推論，裁定被告罪成。不過，對於被告藏有的登山杖及摺刀，蘇官裁定兩者均沒有非法用途。

辯方求情稱，被告去年大學畢業後任職市場營銷工作，但環境轉差，現從事兼職工作。被告親撰求情信則稱，定罪對他的前途影響很大，望能輕判。蘇官指案情嚴重，先索取勞教中心報告，並將被告還柙至下月8日判刑。

另外，網民在去年11月11發起「黎明行動」，呼籲「三罷」。25歲補習教師黃晉生將膠欄拋至港鐵上水站對開路面，及後被警員截停。他今在粉嶺法院承認在公眾地方造成阻礙罪，求情稱當時受社會氣氛影響才犯案，承諾不再犯案，並會改過自新，一名教授及一名榮休教授亦為他撰寫求情信。主任裁判官蘇文隆最終判被告入獄四星期、但緩刑三年，另罰款5,000元。

【案件編號：FLCC315、888/20】

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