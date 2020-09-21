任時裝設計師　夫掌離島區會

【本報訊】涉嫌虐傭的劉玉蓮為「新界王」劉皇發孻女，胞兄為現任新界鄉議局主席劉業強。劉玉蓮與現任離島區議會主席余漢坤結婚18年，育有兩子一女。現時18區區議會中，只有離島區議會由建制派佔多數，余漢坤出任離島區議會主席及大嶼山發展諮詢委員會委員時，曾被多番質疑涉利益衝突，不適合擔任會內要職。

余漢坤擁物業涉利益衝突

劉皇發2017年逝世，享年80歲，他與太太吳妹姝育有兩子三女，長子劉業強2015年當選新界鄉議局主席，成為父親接班人；次子劉業光為聖保祿醫院骨科醫生；三名女兒分別為劉麗芬、劉麗華和劉玉蓮。

劉玉蓮任職時裝設計師，曾為鄉議局設計旗袍款女裝制服，她2002年與余漢坤結婚，不時出席名人社交場合。

余漢坤是大澳人，為恒基兆業地產發展部總經理，曾任職信和置業有限公司總經理。根據區議會個人利益登記冊，余以個人名義擁有一項位於荃灣的工業物業，並與兄長在大澳共同擁有兩項物業，以及投資共九間公司。

現時18區區議會只有離島區由建制派控制，今年1月余漢坤當選主席後表示，一定會堅持「止暴制亂」，會公平對待所有議員。有區議員在區議會大會上向余提問，會否為避利益衝突而辭去恒地要職，惟余拒回應。余2014年出任大嶼山發展諮詢委員會委員時，因與家人在大嶼山擁有幾十幅土地及物業，被指有利益衝突，不適合擔任委員。