去年反送中運動爆發，喚起各國民眾聲援港人，歐美日等地都有支持者自製文宣，遠至南極都有人舉光時旗撐港人，旅遊blogger「背包浪子」去年窮遊全球數十國家，見證一名港人由阿根廷乘破冰船到南極高舉光時旗，背包浪子直言親眼見到光時旗在破冰船上、南極大陸以及南極各島嶼上舉起：「都幾震撼。」

記者︰葉親惠

去年12月，背包浪子行至阿根廷，剛好有最後船票到南極，於是他以低於半價約港幣30,000元購買，佔他一年多旅費約三分之一。出發前，他在旅館偶遇一名港人，對方想為香港抗爭出一分力，但沒帶光時旗，決定在當地製作，買布買油漆，由噴上光時字句、髹油等乾，兩晚製成，背包浪子在旁見證。

內地領隊篤灰 舉旗港人遭警告

製旗時該旅館剛巧沒內地人入住，一切順利，最提心吊膽是等待油漆乾，「佢驚咁啱有人見到（光時旗），唔開心咁點算？會唔會整爛支旗呢？」

背包浪子慶幸同一旅館的歐洲、南美遊客，不但沒損壞光時旗，「反而幾支持呢件事」。

光時旗製作好，背包浪子與該港人上船，不料前往南極洲的破冰船竟是中國遊客包船，港人覺得旗上訴求只是爭取港人應得自由，「覺得冇理由因為咁而驚，但為免正面衝突，手足都係趁冇人為意時、較少人嘅地方先舉旗影相。」

不過，船上難免撞上內地客，有次為該港人拍照時，一名內地領隊看到了，更將此事知會其他領隊及船員，船員即找出該港人，警告他不要在內地人包船上舉旗，「我朋友口頭上應承（收起旗幟），費事衝突，但佢保留咗啲相。」

背包浪子去年4月出發，整個反送中運動都沒能身處現場，「我哋想做一啲事，好似我朋友咁舉旗，都係因為大家有同一目標，想爭取同樣嘅嘢，所以無論身處邊一個地方嘅手足，只要有呢個信念，就算唔係付出最多，都係同一條船去爭取。」

德國巴打捐旅費撐港抗爭

暢遊多國時，正值港人抗爭高峯，背包浪子遺憾沒有身在香港，不過在外地都另有一番體會，「多咗外國人問𠵱家香港發生嘅事，基本上佢哋都好支持我、畀鼓勵我。」他記得身處塞爾維亞旅館時，「我上網睇緊捐款details，咁啱有個德國人見到。」德國旅客問他香港情況，問自己可否捐款，對方最終捐了100美元。「一個外國人，可能唔關佢事，100美元夠佢旅行玩幾日。」