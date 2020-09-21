遇疫滯玻國　嘆盡各國住家菜

今年3月，武肺疫潮擴散至南美洲，身處玻利維亞的背包浪子行程被打亂，滯留玻國三個月。玻國封關時，背包浪子到訪了天空之鏡，返回首都蘇克雷，並在旅館打工換宿：「唔同香港嘅限聚令，嗰度所有食肆、娛樂場所、店舖全關，唯一開門就係藥房、超市、街市，到4月尾直情根據ID或者passport號碼，每人限每周出街一日買嘢，買晒成個禮拜嘅嘢返去，有巡邏車、警察喺街截查。」

耗盡食物 偷偷外出

封關日子十分難忘，背包浪子試過耗盡旅館所有食物，被迫偷偷外出購買，他笑言：「惟有用外國人呢個身份：『哎呀，我唔清楚呢樣嘢』，咁樣瞞騙過骨。」但強調必要時才偷雞：「始終措施係想對疫情有幫助。」但亦因禍得福，除了每餐都是「住家飯」，又因此嚐盡各國菜式，「我哋輪流煮畀全部人食。」背包浪子最喜歡亞洲菜，而他煮的港式炒飯亦令其他住客大快朵頤。

封關一實行就三個月，6月玻國步入冬季，機票價格亦回落，背包浪子決定回港。回港的三程機票盛惠約港幣16,000元，比平常貴兩倍，需時約三日。航程先由玻國聖克魯斯機場飛六小時到美國邁亞密，再轉飛洛杉磯然後回港。不料買好機票翌日，玻國的國內航班有乘客確診，國內航班要取消，背包浪子身處首都蘇克雷，沒有國內航班就無法到達出發飛美國的聖克魯斯機場。

經數日頻撲，背包浪子慶幸緊急關頭聯絡到一名乘坐同一航班、需要返美的乘客，在美客協助下，找到一名肯到聖克魯斯機場的司機，並與美客分攤車資。背包浪子終在6月下旬安全回港。